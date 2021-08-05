Кампания по дискредитации политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" ОПЗЖ и ее лидера, председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука развязана действующей украинской властью. Об этом в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Перший Незалежний" заявил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Он подчеркнул, что кампания по дискредитации началась в 2019 году, когда президент Владимир Зеленский угрожал в адрес Виктора Медведчука и партии.

"Сегодня мы можем утверждать о том, что кампания по дискредитации политической партии ОПЗЖ и ее лидеров - это не какая-то придуманная история, это не что-то виртуальное. Это реальная, преступная кампания, развязанная действующей украинской властью. Я напомню, что еще в 2019 году президент Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, заявил о том, что ОПЗЖ и Виктор Медведчук закончат плохо. Я напомню, это было два года назад. После этого в СМИ появилась часть документации, документации СБУ, так называемый секретный план по дискредитации ОПЗЖ, который предусматривал все то, что мы сегодня наблюдаем, все то, что происходит с "Оппозиционной платформой - За жизнь" и с Виктором Медведчуком. Этот план предусматривал возбуждение сфабрикованных уголовных дел в отношении лидеров оппозиции и Виктора Медведчука, в том числе и членов его семьи. Этот план предусматривал информационные атаки на членов Оппозиционной платформы - За жизнь, массовое возбуждение дел в отношении членов партии и их сторонников, дискредитация через вбросы информационные, утечки сфабрикованной информации, привлечение заведомо невиновных членов партии и их соратников к уголовной ответственности, запугивание соратников, наших единомышленников, создание атмосферы страха. И все это - с целью дискредитации политической партии и ее лидеров. Все это, повторюсь, было в свободном доступе в прессе еще в 2019 году", - подчеркнул Кузьмин.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.