Очередным доказательством политической мотивированности дела и управления процесса с Банковой назвал лидер оппозиции Виктор Медведчук решение апелляционного суда оставить его под домашним арестом.

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ"

В данном случае, когда я говорю о политическом решении, я понимаю, что это давление власти, которое возглавляется лично президентом Украины, начиная с момента его угроз 19-го года по сегодняшний день, продолжаются фальсификации, фабрикации, как я уже говорил, уголовных дел СБУ, продолжается вся эта "деятельность" по борьбе с оппозицией. Сделать все для того, чтобы закрыть рот оппозиции, сделать все для того, чтобы отвлечь внимание людей от тех проблем, которые существуют в стране, установление мира, рост тарифов, рост задолженностей по зарплатам, рост на сегодняшний день числа безработных и многое другое. Вот для того, чтобы отвлечь внимание от этого, нужны суды, нужно привлекать к уголовной ответственности оппозицию, надо делать все для того, чтобы люди в своей информационной повестке жили совершенно другим.

Несмотря разгромные доводы прокуроров, объяснения адвокатов о нарушении процессуальных норм судьей Вовком и прокурорами, апелляционная фемида также подверглась влиянию преступной власти.

КАМИЛЬ КИРПИЧЕВ

АДВОКАТ

Следственный судья Вовк во время принятия обжалуемого решения опирался только на доказательства стороны обвинения, предоставив им заранее установленную силу. Доказательства же стороны защиты, которые полностью опровергают доводы прокуроров, таким образом имея существенное значение для принятия законного, обоснованного и справедливого судебного решения, следственный судья не исследовал. Соответственно он их привел в своем решении.

Постановление следственного судьи Вовка является незаконным, немотивированным и необоснованным. Поэтому оно должно быть отменено, уважаемый суд.

Виктор Медведчук, выступая в апелляционном суде, полностью разгромил всю доказательную базу, собранную против него прокуратурой. В частности, все экспертизы, на которых основывается все дело против него - звукозаписи, почерковедческая, лингвистическая, а также комплексная судебная лингвистическая, - проведены без оригиналов, исключительно по копиям. Поэтому их нельзя принять в качестве доказательства в суде.

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ"

Что это значит? Это означает, что те аргументы, которые были получены в узком кругу СБУ следователями, органом и экспертной организацией системы СБУ сделали все, чтобы представить это доказательство, которое полностью сфальсифицировано и недопустимо в контексте требований закона.

В распоряжении следствия, в материалах дела и в материалах подозрения есть только копии таких документов, неизвестно, были ли они вообще, по сути, и тем более неизвестно, где оригиналы, если они имели место.

Все четыре вывода экспертиз, которые положены в основу подозрения, если говорить в контексте обоснованности подозрения и тех данных, которые приведены в ходатайстве о продлении меры пресечения, являются ничем иным, как недопустимыми доказательствами.

Политик отметил, что единственная правда, которая содержится в материалах обвинения, и единственная его вина, - что он выступает против курса Офиса президента. И именно это стало одной из причин преследования.

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ"

То, что делает власть, - ну, она откровенно, открыто, не прячась, написала в материалах подозрения, что Медведчук выступает против действующего курса и политики президента Зеленского. Я подтверждаю. Вот в этой части я категорически подтверждаю: да, я выступаю против курса президента Зеленского, который ведет Украину в никуда. Я выступаю против действий власти, возглавляемой Зеленским, который превратил страну из бедной при Порошенко в страну нищую, и с каждым днем мы все больше ощущаем эти социальные и экономические проблемы в нашей жизни и будем ощущать дальше.

В ОПЗЖ добавили, именно из-за другого курса Зеленский стремится расправиться со своим главным конкурентом - Виктором Медведчуком. Политик предлагает последовательные и действенные планы по решению многих проблем в Украине.

ЮРИЙ ЗАГОРОДНИЙ

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ, "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ"

Потому что президент Украины боится одного, потому что ВВМ является сегодня его главным политическим конкурентом.

Все, что вменяется ВВМ под надуманными предлогами, - это одно, то, что ВВМ предлагает альтернативный курс развития страны в отличие от того, каким сегодня идет действующая украинская власть.

РОСТИСЛАВ ДУБОВОЙ

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ, "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ"

Когда в стране начали накапливаться проблемы как снежный ком, их становилось все больше и больше. Президент Зеленский начал борьбу против лидера оппозиции главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Поддержать лидера пришли соратники и сторонники партии из многих уголков Украины. Уверены: Зеленский хотел, чтобы Виктор Медведчук исчез с политической арены. Надеялись на справедливый суд, но, очевидно, в Украине судебная система больше не работает по законам честности и справедливости, а идет четко по указаниям с Банковой.

НАТАЛЬЯ КОРОЛЕВСКАЯ

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ, "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ"

Абсолютно очевидна полная фабрикация дела против Виктора Медведчука. Это процесс политического преследования команды ОПЗЖ и одного из лидеров - Медведчука.

АНДРЕЙ ЛЕСИК

Расчет основной власти был, что В. Медведчук должен был куда-то уехать. Мы видим, что он никуда не уехал, приходит на судебное заседание, доказывает свою невиновность.

АЛЕКСАНДР КАЧНЫЙ

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ, "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ"

Проводить следственные действия с народным депутатом уполномочен только один орган - это Государственное бюро расследований. А с учетом того, что большой друг и бизнес-партнер работает не руководителем ГБР, а СБУ, то была поручена вопреки действующему законодательству вся работа по фабрикации дела Медведчука именно СБУ.

АНАТОЛИЙ БУРМИЧ

Я уверен, что будет все законно и справедливо. И все, кто сегодня причастен к фальсификации уголовных дел по Виктору Владимировичу Медведчуку, начиная от заявителя Ю. Чижмаря, я вообще не понимаю его, честно говоря, заканчивая судьей Вовком, и все, что в промежутке этом, - это следователи СБУ, эксперты, прокуроры, все, кто причастен к фальсификации, – все будут отвечать по закону, это однозначно.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - сегодня единственная партия, которая борется за независимость судебной системы и стремится спасти фемиду от диктаторских рук Зеленского. Председатель политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил: политическая сила будет продолжать свою деятельность в этом направлении, ведь сегодня это как никогда нужно украинской судебной системе.

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ"

Сегодня я еще раз убедился, что деятельность по защите судебной власти, по защите ее независимости мы должны продолжать.

Мы будем бороться против внешнего управления судами и судебной властью.

Наша партия и фракция в парламенте, которая является второй по величине, и партия заняла 2-е место на выборах, больше остальных присутствующих депутатов всегда защищала и защищает независимость судебной власти.

Мы боремся против влияния внешнего управления на суды и судебную власть, мы выступали категорически против внесения изменений в Высшую квалификационную комиссию судей, Высший совет правосудия, где иностранцы будут играть ключевую роль. Мы выступали против сокращения численности Верховного суда Украины, мы защищали КСУ и будем продолжать это делать.

Если узурпация власти вышла уже на уровень апелляционного суда, то об обычных районных и вспоминать нечего. Независимость судебной ветви скоро станет мифом или легендой. Но власти Зеленского не стоит забывать, что вместе с независимостью фемиды умрет и независимость Украины - и это будет исключительно на совести гаранта.