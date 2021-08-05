Китай упрекает Соединенные Штаты Америки в манипулировании информацией о происхождении COVID-19 и необоснованных обвинениях по этому поводу в адрес Китая. В частности, напоминая, что расследование относительно деятельности закрытых биолабораторий США, инициированное народным депутатом Украины, председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, еще не закончено. Об этом говорится в статье одного из крупнейших китайских изданий Сhina Daily.

В публикации подчеркивается, что сейчас достоверно известно, что по всему миру работает более 200 американских биологических лабораторий, включая Африку, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и бывший Советский Союз. Причем в некоторых из этих стран были зафиксированы крупные вспышки инфекционных заболеваний.

При этом Сhina Daily напоминает, что шум вокруг этих лабораторий поднял год назад украинский политик и юрист Виктор Медведчук.

«В 2020 году украинские законодатели опубликовали заявление, в котором говорится, что после открытия пятнадцати военных биологических лабораторий США в Украине в своем послании Медведчук и Кузьмин упомянули о вспышках опасных инфекционных заболеваний в Украине в последние годы, которые, по их мнению, могут быть связаны с деятельностью лабораторий США», – пишет издание.

Также в материале акцентируется внимание на том, что многие вопросы по поводу деятельности этих лабораторий так и остаются без ответа.

«Какова цель размещения этих лабораторий в странах, окружающих Китай и Россию? Соответствуют ли эти лаборатории стандартам безопасности? Существуют ли скрытые опасности утечки?» – задаются вопросы в статье и отмечается, что пока нет вразумительных ответов на данные вопросы, США не стоит продолжать политизировать источник вируса.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук ранее заявил, что расследование деятельности военных биолабораторий США актуально не только для Украины, но и для многих западных стран.

«Подобные исследования, являющиеся основным предметом деятельности военных биолабораторий, запрещены на территории США внутренним законодательством. Соединенные Штаты обходят закон и отыскивают страны, которые находятся в сфере внешнего управления», – прояснил ситуацию политик.

Виктор Медведчук подчеркнул, что он и его политсила сделают все, чтобы такие лаборатории прекратили свою деятельность в Украине.