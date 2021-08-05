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Высокопоставленный чиновник госдепартамента США Джордж Кент обратил свое внимание на то, что ему не нравится как проходит деолигархизация в Украине, о которой так громко заявлял Президент Владимир Зеленский. В частности, европейская редакция «Радио Свободы» отмечает, что с февраля под санкции и уголовное преследование украинской власти попал только главный политический соперник Зеленского – председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Издание отмечает, что в мае в интервью вашингтонскому аналитическому центру Atlantic Council Зеленский сказал, что наложение санкций в отношении его политического соперника и бизнесмена Виктора Медведчука в феврале было «только началом» его программы по «деолигархизации».

«Медведчука, лидера оппозиционной политической партии, который также находится под санкциями США, обвинили в поддержке сепаратистов на Донбассе. Были заморожены его активы, в том числе и медиакомпании. А в настоящее время он находится под судом по обвинению в государственной измене, обвинения он называет политически мотивированными», – напоминает медиаресурс.

Но, несмотря на обещания Президента, что подобных мер будет много, пока что «деолигархизация» Зеленского коснулась только лидера украинской оппозиции. На, что обратил свое внимание даже помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Джордж Кент, которого цитирует в своем материале «Радио Свобода».

«Я согласен с целью “деолигархизации”. Другой вопрос, как это делается. Есть разные детали, и это очень важно», – приводит издание заявление американского чиновника, сделанное в одном из июльских интервью.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля домашний арест продлили еще на два месяца. Адвокаты политика подали апелляционную жалобу на данное решение, но 30 июля, Киевский апелляционный суд оставил решение Печерского районного суда города Киева о продлении меры пресечения без изменений.

По словам Виктора Медведчука, истинной причиной уголовного дела в отношении него является то, что на Банковой не воспринимают конструктивную критику со стороны оппозиции ‒ как от него самого, так и других членов партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».
ForUm

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