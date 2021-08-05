Комитет избирателей проанализировал законодательную работу Верховной Рады в первом полугодии 2021 года.

Всего за этот период было принято 137 действующих законов (цифра несколько увеличится после подписания президентом остальных принятых законопроектов). Чаще всего авторами законов становились народные депутаты Украины: из 137 законов 75 инициировали парламентарии. Еще 34 закона авторства правительства и 28 – президента.

Чаще всего законы принимались за счет голосов фракции «слуги народа» и группы «Доверие». В целом монобольшинство не обеспечивало 226 «за», предоставляя в среднем 217 голосов. Поэтому часть голосов добавляли депутаты из группы «Доверие» - в среднем еще 14 «за», что позволяло обеспечить 231 голос. Также несколько чаще других голосами власти помогали депутаты фракции «Голос». В среднем за принятые законы голосовали 11 депутатов или 57% от состава фракции.

У депутатов ЕС показатель поддержки принятых законов составляет 55%, группы «За будущее» - 53%, ВО «Батькивщина» - 50%.

Зато почти не голосовали за решения Рады депутаты ОПЗЖ. В среднем «за» голосовали только 14% депутатов фракции.

«В течение последних полгода депутаты «Слуги народа» стали несколько чаще голосовать «за» по сравнению с предыдущим периодом работы Верховной Рады. Если в период с сентября 2020 по январь 2021 в среднем «за» голосовали только 206 депутатов монобольшинства, то в период с февраля по июль 2021 – 217 депутатов. Однако, как и ранее, собственных голосов «Слуги народа» было недостаточно для самостоятельного принятия решений», - прокомментировал председатель КИУ Алексей Кошель.

«Вопреки распространенному мнению, что основным союзником власти в парламенте есть группа «За будущее», показатели поддержки депутатами этой группы принятых законов не слишком высокими. Зато, основным союзником монобольшинства чаще всего выступает группа «Доверие». Также к реальным союзникам можно отнести фракцию «Голос». Однако стоит отметить, что за последние полгода поддержка депутатами «Голоса» принятых законов тоже несколько снизилась», - добавил Кошель.