Открытое в Европейском суде по правам человека производство по иску депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Виктора Медведчука к Украине - это фактически признание официальной Европой методов президента Зеленского диктаторскими. И это событие для Украины максимально знаковое. Официальная Европа де-факто признала, что Зеленский преступил закон, устроив судебный процесс над оппозиционером.

Теперь существует вероятность того, что ЕСПЧ рассмотрит иск Медведчука к Украине еще раньше, чем завершится судебный процесс над оппозиционером внутри страны. Потому что Банковая будет до последнего затягивать дело из-за отсутствия доказательной базы и нежелания брать на себя ответственность за принятие политически мотивированного решения.

Но куда интересней мне кажутся прогнозы экспертов, которые оценивают возможность победы Медведчука в ЕСПЧ на "достаточно высоком уровне". Это и не удивительно. Потому что Зеленский раздает указания судам в своих эмоциональных порывах, не принимая во внимание их законность. Медведчук же понимает, как функционирует судебная система на всех уровнях и ввиду опыта знает, что именно итоговое решение венчает дело.

Показательным, кстати, было и последнее судебное заседание по делу Медведчука, во время которого адвокаты оппозиционера разгромили прокуроров и все их обвинения. Без сомнения то же случится и в ЕСПЧ.

И если забежать наперед, можно прогнозировать, что положительное для Медведчука решение европейского суда сможет стать основой для увольнения генпрокурора Венедиктовой и начала импичмента Зеленского. Тогда-то на плечи президента и ляжет груз ответственности за свои попытки остаться в ОП еще на один срок путем удушения оппозиции.

В любом случае Зеленский будет терпеть непоправимые репутационные потери, в первую очередь – на европейской арене. Не уважая принципы прав Евросоюза он навсегда может стать нежелательным "политиком" в обществе государств-членов ЕС.