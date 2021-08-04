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Пять партий прошли бы в Верховную Раду Украины, если бы выборы в парламент прошли в конце июля. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, проведенного среди населения с 24 июля по 1 августа. 

Таким образом, среди лидирующих политсил оказались "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 20,2 и 18,3% соответственно. Отметим, что разница между партиями-лидерами находится в пределах статистической погрешности. Далее идут "Батькивщина" - 16%, и "Европейская солидарность" - 14,2%. На пятом месте оказалась партия "Сила и честь", за которую отдали бы голоса 6,3% граждан.

У людей также спрашивали об основных проблемах государства, политическом курсе украинского правительства и уровне достатка и жизни. Так, 68,7% граждан убеждены, что Украина движется в неправильном направлении, а 14,1% опрошенных респондентов отметили, что им не хватает денег даже на еду. Еще 43,1% опрошенных подчеркнули, что средств достаточно, однако только на питание, и 32,8% граждан отнесли себя к категории, которая может откладывать деньги, но не в состоянии купить дорогие вещи, например, технику. 

Кроме того, люди добавили, что в стране по-прежнему не были решены главные проблемы: война на Донбассе, коррупция, высокий уровень безработицы и "заоблачные" тарифы на коммунальные услуги. Среди респондентов 47,6% отметили, что уровень их жизни ухудшился, еще 43,2% поддерживают проведение досрочных президентских выборов и 48,7% - за проведение выборов в парламент. 

В целом, деятельность главы государства Владимира Зеленского не поддержали 56,1% опрошенных граждан. 

Опрос сотрудники КМИС проводили методом личного интервью ("face-to-face") с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) и опросили 2028 респондентов в 105 населенных пунктах. Отмечалось, что мероприятие не проводилось в Автономной Республике Крым, а также на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. 

Опрос прошел также с учетом 3-ступенчатой ​​стохастической выборки с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.
ForUm

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