Более 70 тысяч публикаций во всем мире за полгода – так зарубежные СМИ массово реагируют на незаконное преследование президентом Владимиром Зеленским лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука. Это окончательный приговор Зе-власти, которая за рубежом ассоциируется с политическими репрессиями и провалами на всех фронтах.

Так, европейское издание Luxembourg Herald отмечает, что Медведчук в суде разгромил всю "доказательную базу", собранную против него ручной прокуратурой. И пообещал и в дальнейшем противостоять курсу Зеленского, который, по мнению политика, ведет Украину в никуда. Сфабрикованное дело в отношении Виктора Медведчука выглядит настолько убого, что трудно даже представить, как действующая власть будет оправдываться за свои незаконные действия - пишет французское газета Agora Vox.

Agora Vox:

– Прокуратура, представившая в судебном заседании документы обвинения, выглядела на удивление убогой. Дошло до того, что специально подобранный по этому делу судья обратился к ним с множеством жалоб. Похоже, он понял, что они хотели, чтобы на него была возложена вся ответственность за цирковое зрелище, которым стал судебный процесс, и поэтому он отпустил подозреваемого куда угодно.

Из-за репрессивного давления на Виктора Медведчука и представителей оппозиционной партии в Украине президент России Владимир Путин очень зол на Зеленского и поэтому отказывается с ним встречаться в любом формате, подчеркивают иностранные журналисты. А преследование Зеленским Медведчука втягивает Украину в опасную игру с Россией, пишет немецкое информагентство Deutsche Welle.

Суд над лидером "Оппозиционные платформы - За жизнь" - крупнейшей оппозиционной силой страны является еще одним доказательством того, что власть использует все политические инструменты в борьбе со своими критиками. Об этом пишет швейцарское издание Zűrsch-Weekly News Review.

Американское издание Associated Press подчеркивает, что преследование лидера оппозиции является спланированной акцией Зеленского, начатой еще в феврале.

Associated Press:

– Новые обвинения являются частью более широкой кампании против Медведчука, начатой властями в феврале, когда его финансовые активы были заморожены на три года. В феврале власти также закрыли три телеканала - 112, Zik и NewsOne. Его партия назвала новые обвинения против Медведчука "открытой и циничной политической расправой.

ДМИТРИЙ ВАСИЛЕЦ, ЖУРНАЛИСТ:

– У них главная цель - это уничтожение оппозиции системной и дискредитация оппозиции в глазах людей. И они полагали, что через такие необдуманные действия с ликвидацией 3-х телеканалов , а потом и 4-го с эфира . Я думаю, что они полагали, что этого хватит . И потом уже начались уголовные процессы, и попытались уже тогда посадить в тюрьму человека за сфабрикованные обвинения.

Президент Зеленский всячески пытается убрать Медведчука с политической арены, отмечает немецкое газета "Зюддойче цайтунг". Ведь именно Виктор Медведчук - патриот своей страны, пытается исправить беспорядок в Украине - отмечают политические эксперты.

Светлана Кушнир, ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ:

– Мне, кажется, власть думала, что первые шаги наступления на оппозицию, на Виктора Медведчука, должны были его запугать. Мы помним санкции, которые были введены в феврале 2021 года против Медведчука, его жены Марченко. Власть надеялась, что они соберутся и уйдут, и будут где-то за границей. Но не тут-то было.

ВЛАДИМИР ШАМИН, ПОЛИТТЕХНОЛОГ:

– Зеленскому и его банде очень мешает Медведчук. Потому что он - альтернатива разрушительной политике действующей власти. Медведчук - это другой путь развития государства. Путь суверенитета, экономического и научного потенциала. Это не нравится западным кураторам Зеленского, это не нравится самому Зеленскому, маниакально боится потерять власть.

Что делать Зеленскому? Правильно - продолжать политический и правовой беспредел, наивно надеясь уничтожить лидера оппозиции.

Владимир Чемерис, ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ:

– Люди в Европе и во всех странах понимают, что это политическое преследование однозначно.

АЛЕКСЕЙ КУРАКИН, БЛОГЕР:

– Страх из-за того, что не удалось заглушить "кварталовским" шоу общественный запрос на сильного и харизматичного лидера, на реальное народовластие, на объединительную и миротворческую внутреннюю политику, на прагматическую дипломатию, экономику, работающую на интересы граждан. Более того, этот запрос только усилился. И что самое ужасное для всех этих псевдослуг народа - сегодня все больше граждан готовы доверить реализацию своих ожиданий лидеру оппозиции, председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку.

Судя из всех циничных действий украинской власти, британское издание Financial Times делает вывод, что Зеленский добивается благосклонности администрации своего американского коллеги Джо Байдена. И делает все, чтобы угодить своим западным друзьям. В начале февраля, когда нынешняя власть в лице президента Зеленского начала репрессии против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также других оппозиционных политиков и телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK, СМИ по всему миру написали 70 531 публикаций о несправедливом преследованим оппозиции в Украине, оппозиции Виктора Медведчука.