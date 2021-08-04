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И судья, и представители следствия по делу главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука должны понимать всю меру своей ответственности за участие в исполнении политического заказа. Тем более, примеры судей Родиона Киреева и Николая Чауса свидетельствуют, что ответственность за несправедливый приговор может быть очень суровой.

Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил политтехнолог Андрей Бодров, сообщает Знай. Так Бодров прокомментировал перспективы рассмотрения апелляции на решение о домашнем аресте для лидера оппозиции.

По словам Бодрова, очевидно, что в деле Медведчука очень много нарушений законодательства Украины, начиная с процессуальных норм.

"Я надеялся, что шоу будет поставлено более профессионально. "Дырок", особенно процессуальных "дырок", в этом судилище было огромное количество. Начиная от нарушения процессуального порядка расследования. По идее, ГБР должно расследовать, а не СБУ. Потом нарушение подсудности, потому что если ГБР должно расследовать, то Шевченковский районный суд должен слушать дело, а не тот лояльный Печерский суд, который нашли и которому "именем партии и Ленина поручили". И нарушение сроков, и заказ экспертизы не теми, кто должен расследовать дело", – перечислил нарушения политтехнолог.

"В общем, большое количество фактов, которые указывают, что вне зависимости от того, кто будет судить и в какой инстанции будет проходить рассмотрение дела, все равно будет мощное давление и судей будут принуждать к вынесению определенного решения", – констатировал эксперт.

В связи с этим Бодров выразил уверенность в том, что судья и представители следствия понимают всю меру своей ответственности за участие в исполнении политического заказа.

"Неужели люди, которые участвуют в этом процессе, не понимают, что завтра их постигнет ответственность? Неужели они не видели, что произошло с Родионом Киреевым, который судил Тимошенко, а теперь прячется где-то там в Москве. Но так он хотя бы живой, Слава Богу, прячется. А Чаус? Может, Чауса уже волки на болоте доедают где-то в Таращанском лесу, да? А нам до сих пор его видео присылают? Может, его и нет уже вовсе?", – подчеркнул Бодров.

"Во-первых, сама власть заинтересована в том, чтобы исчез такой "терпила", который исполнял политический заказ. Потому что власть хочет зачистить концы, и чтобы исполнитель преступного заказа куда-то исчез и не мог дать потом показания против них впоследствии", – пояснил политтехнолог.

"И сами жертвы преследования, думаю, молчать не будут. Они тоже будут подавать и судебные иски, и использовать правовую систему, чтобы преследовать людей, которые нанесли им значимый деловой и моральный ущерб", – спрогнозировал политтехнолог Андрей Бодров.
ForUm

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