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Служба безопасности Украины начала срочную внеплановую проверку Верховного Суда. В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» уверены, что единственной целью этой проверки является оказание давления на суд. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте политсилы.

«Вне сомнений, эта проверка направлена на оказание давления на суд и является очередной попыткой уничтожения независимости судебной системы. Это спланированная атака преступной власти Зеленского на конституционный строй Украины, попытка установить полный и окончательный контроль над судами, являющаяся следующим шагом после начатой Зеленским внесудебной антиконституционной расправы над инакомыслящими», – считают в ОПЗЖ.

В оппозиционной партии подчеркнули, что под влиянием Президента Зеленского Служба безопасности Украины превращается в «преступную организацию», которая занимается «террором против инакомыслящих, прикрытием рейдерских захватов, фальсификацией уголовных дел и уничтожением независимых СМИ», а теперь еще и уничтожением судебной ветви власти.

Таким образом, власть хочет лишить украинцев права на отстаивание своих интересов в независимых судах, а значит, и на демократическое, правовое обновление власти, убеждены в ОПЗЖ.

«"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет о недопустимости действий, направленных на уничтожение независимости судебной власти. Наша партия и фракция в парламенте продолжат деятельность по защите судебной системы от внешнего управления и незаконного давления со стороны внутренних структур, в том числе от вмешательства в работу судов высшего руководства страны. Мы считаем недопустим давление на суды в любых его проявлениях и продолжим борьбу за независимость судебной власти Украины от других ветвей власти», – говорится в заявлении партии.

Также в ОПЗЖ подчеркнули, что преследование членов партии, фабрикация уголовных дел и беспрецедентные попытки власти расправиться с оппозицией не помешают политсиле противостоять правовому беспределу в стране.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины сообщила, что ею заблокирована деятельность общественной организации «Патриоты ‒ За жизнь», под прикрытием которой якобы совершались преступления и провокационные действия, направленные на «расшатывание ситуации в стране». В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявили, что это очередное фейковое заявление власти, основанное на показаниях, которые силовым путем выбивались из свидетеля, выкраденного накануне сотрудниками СБУ.
ForUm

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