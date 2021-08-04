Экстремисты и радикалы, используя дымовые шашки, фаеры и взрывпакеты, устроили акцию устрашения и давления на единственную в стране политическую силу, которая борется со всеми проявлениями неонацизма и фашизма в Украине, сообщила пресс-служба ОПЗЖ.

Такая реакция национал-радикалов стала возможной исключительно при пособничестве власти – лично Президента Зеленского и его карманной правоохранительной системы, в частности СБУ, которая проводит системные репрессии в отношении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Нападающие прямо апеллировали к СБУ, требуя запретить нашу политическую силу и проводить репрессии в отношении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Сегодняшняя акция под стенами нашего офиса – это месть СБУ за свидетеля, которого мы взяли под защиту и которого карательная система СБУ пыталась запугать и, не исключено, что даже уничтожить.

По указанию Зеленского СБУ превратилась в преступную группировку, совершающую уголовные преступления не только в отношении антифашистского движения «Патриоты – За жизнь», но против всех неугодных и здравомыслящих.