Нынешняя власть в лице президента Владимира Зеленского делает все, чтобы закрыть рот оппозиции, отвлечь людей от роста тарифов и отсутствия мира в стране. Об этом заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук журналистам, комментируя решение Киевского апелляционного суда, который отказал адвокатам лидера оппозиции в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

Медведчук подчеркнул, что сегодняшнее решение - не правовое, а политическое.

" В данном случае, когда я говорю о политическом решении, я понимаю, что это давление власти, которое возглавляется лично президентом Украины, начиная с момента его угроз 19 года по сегодняшний день, продолжаются фальсификации, фабрикации, как я уже говорил, уголовных дел СБУ, продолжается вся эта "деятельность" по борьбе с оппозицией. Сделать все для того, чтобы закрыть рот оппозиции, сделать все для того, чтобы отвлечь внимание людей от тех проблем, которые существуют в стране, установление мира, рост тарифов, рост задолженностей по зарплатам, рост на сегодняшний день безработных и много е другое. Вот для того, чтобы отвлечь внимание от этого, нужны суды, нужно привлекать к уголовной ответственности оппозицию, надо делать все для того, чтобы люди в своей информационной повестке жили совершенно другим. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что задача нашей партии – бороться за независимость судебной власти от влияния как внутреннего, так и внешнего", - отметил политик.

Медведчук также добавил, что партия ОПЗЖ продолжит защищать независимость судебной власти.

"Наша партия и фракция в парламенте, которая является второй по величине, и партия заняла второе место на выборах, больше остальных присутствующих депутатов всегда защищала и защищает независимость судебной власти. И я вам хочу сказать, что я сегодня еще раз убедился в том, что эту деятельность – не работу, а деятельность, - по защите судебной власти, по формированию статуса ее независимости мы должны продолжить. Мы боремся против влияния внешнего управления на суды и судебную власть, мы выступали категорически против внесения изменений в ВККС, в Высший совет правосудия, где иностранцы будут играть ключевую роль. Мы выступали против сокращения численности Верховного суда Украины, мы защищали Конституционный суд Украины, и будем продолжать это делать, потому что сегодняшнее решение в очередной раз демонстрирует, насколько важна независимость власти, независимость судебной власти как третьей ветви власти от внешнего управления, но и независимость судебной власти от других ветвей власти", - добавил политик.

Напомним, Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. Соответствующее решение было принято сегодня, 30 июля в ходе заседания суда.

Таким образом, лидер оппозиции будет находиться под домашним арестом до 7 сентября.

Стоит отметить, что адвокаты Виктора Медведчука заявляли, что на сегодняшний день нет ни одного факта, который бы подтвердил законность решения следственного судьи Печерского райсуда Сергея Вовка относительно продления срока домашнего ареста. Кроме того, защита подала ряд ходатайств, в частности, относительно возможности проведения Медведчуком, как народным депутатом, приема граждан с последующим решением их запросов.

Лидер оппозиции Виктор Медведчук, выступая на заседании суда, разгромил все обвинения прокуроров и заявил, что сотрудники СБУ незаконно проводили следственные действия и сфальсифицировали дело и доказательства по делу против него.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, в отношении телеканалов применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти незаконно отключили телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.