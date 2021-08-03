Судьи Печерского райсуда Киева и Киевского апелляционного суда, которые по указке из Офиса президента публично возглавили кампанию травли против лидера оппозиции Виктора Медведчука, рискуют в скором будущем повторить судьбу своих коллег Инны Отрош и Антона Чернушенко, бывших глав Печерского райсуда Киева и Киевского апелляционного суда. А также бывшего судьи Печерского райсуда Киева Родиона Киреева и экс-главы Днепровского райсуда столицы Николая Чауса. Все они сбежали из Украины, как только перед ними замаячила перспектива отвечать перед законом за свои преступные решения. Предположительно, сбежали в Россию. Кроме Чауса, который отправился покорять Европу, но в итоге был похищен и возвращен в Украину.

Но нынешним оборотням в мантиях не стоит и думать о побеге в Россию. Там их сразу же схватят, поскольку они, попирая законы и Конституцию, лишили свободы Виктора Медведчука, который является ближайшим политическим партнером в Украине президента России Владимира Путина, а фактически, членом его семьи. Президент РФ уже неоднократно публично вставал на защиту Медведчука.

"Закрывают общенациональные средства массовой информации, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с [Виктором] Медведчуком. При этом органы власти на Украине принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции. То есть этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу", — заявил Путин в одном из интервью.

Из-за политического процесса над оппозиционером Кремль свернул контакты с Банковой, а Путин отказывается встречаться с Зеленским, пока в Украине власти не оставят лидера ОПЗЖ в покое.

Судья Чаус – это пример того, что и в Европе нашим коррупционерам делать нечего. Иначе бы Чаус остался на Западе и жил припевая на деньги ЕС. Но нет, коррупционер шатается по украинским селам в одних трусах, демонстрируя, насколько жалкая судьба ждет тех, кто продался за тридцать серебряников.

ЕСПЧ уже начал дело о политическом преследовании Медведчука. Дело о незаконном содержании Медведчука под домашним арестом и других грубых нарушениях его основополагающих прав и свобод может быть рассмотрено судом в ближайшее время в порядке приоритетного производства. По словам депутата от ОПЗЖ Рената Кузьмина, Европейский суд рассмотрит дело Медведчука раньше украинского, а "решение в его пользу может стать основанием для отставки генпрокурора и начала импичмента президента".

И вот когда европейский суд признает, что политика преследовали незаконно, судей, которые выносили незаконные решения, никто в Европе принимать не будет. Депортация в Украину и…

И колония. Потому что власть "зеленых" скоро падет. А власть следующая будет расследовать деятельность Зеленского, Ермака и их ручных псов. "Все, кто сегодня причастен к фальсификации уголовных дел по Виктору Владимировичу Медведчуку, и все, что в промежутке этом (это следователи СБУ, эксперты, прокуроры), все, кто причастен к фальсификации, будут отвечать по закону", — заявил недавно нардеп от ОПЗЖ Анатолий Бурмич.

Медведчук в суде на всю страну показал, насколько его дело шито белыми нитками. Аргументы прокуроров стороной защиты были попросту разгромлены. И хотя судьи по указке из ОП закрыли глаза на аргументы защиты, все эти материалы останутся, и следствие, которое после смены власти в Украине будет идти по деяниям этих судей, сможет легко доказать противозаконность принятых решений. И тогда принимавшие незаконные решения судьи окажутся за решеткой. Как видите, ОПЗЖ настроена решительно. А поскольку есть все шансы, что новую власть в Украине сформирует именно эта политсила, всем этим "посипакам" Зеленского несдобровать.

Все, кто выполняет незаконные указы и просьбы "сверху", должны понимать, что эта власть ненадолго. А отвечать перед законом все равно придется. Да, некоторым мерзавцам удалось сбежать из страны. Но сейчас ситуация такова, что марионеток Зеленского не будут ждать ни в Европе, ни в России. Куда бежать? Некуда.

И напоследок. Еще раз процитируем депутата Бурмича: "Я уверен, что Виктор Владимирович Медведчук будет на свободе. И каналы, незаконно закрытые, будут работать. И весь украинский народ будет знать правду из первых уст по каждому вопросу. Мы принесем мир в страну, мы принесем экономическое процветание, создание рабочих мест. Мы прекратим грабительские тарифы, мы восстановим законность и правовые законные расследования. И те, кто нарушал закон все это время, — никуда вы не денетесь: ни на Эвересте, ни в Марианской впадине. Везде достанем и посадим".