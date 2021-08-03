Одной из целей действующей власти, которая организовала политическое и уголовное преследование народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, было парализовать политическую деятельность парламентария. Но добиться этого власти так и не удалось. Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Юрий Загородний.

Политик рассказал, что Виктор Медведчук работает в очень активном режиме и постоянно находится на связи. Об этом свидетельствуют его заявления, интервью и в том числе статья, написанная в ответ на статью президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

«Тень Медведчука, наверное, постоянно снится Зеленскому. И если сам Президент этого еще не понимает, то его окружение уже начинает понимать – Медведчук, в той ситуации, которая сегодня вокруг него складывается, в более выигрышной позиции, и он сегодня является главным конкурентом действующего Президента Владимира Зеленского. Не только как личность с большим политическим опытом государственной работы, но и как человек, который предложил Украине альтернативный курс развития ‒ альтернативный тому, который проводит сейчас действующая власть. Действующая власть продает Украину и уничтожает ее, а Виктор Владимирович, наоборот, выступает за сохранение суверенитета Украины как самостоятельного, независимого, демократического и правового государства», – подчеркнул Загородний.

Также он отметил, что команда Президента цинично врет украинскому народу, рассказывая сейчас, что открытие рынка земли было одним из предвыборных обещаний «слуг народа», которое они выполнили.

«Я хорошо знаю предвыборную программу партии "Слуга народа", там фактически отсутствует слово "земля". Дурят народ, врут украинскому народу. Про землю есть только одно предложение в предвыборной программе Президента Зеленского: сформировать прозрачный рынок земли. Но то, что они сформировали этими законопроектами, ‒ это не прозрачный рынок, это сдача национальных интересов», – сказал народный депутат.

Вспоминая о мероприятиях, посвященных 1033-летию Крещения Руси, Юрий Загородний провел аналогию между теми историческими событиями и нынешней ситуацией в Украине, поставив в пример Владимиру Зеленскому его тезку князя Владимира.

«В то время, когда Киевская Русь принимала христианство, Владимир понимал: нужно найти идеологию, чтобы объединить страну, потому что это была неоднородная страна, там, кроме славянских племен, были и финские, и тюркские племена. Люди говорили на разных языках, исповедовали разные религии, в разных богов верили. И нашлась такая идеология в виде христианства, и с помощью этого Владимир, по сути, вывел Киевскую Русь с уровня страны третьего мира на уровень наиболее развитых стран того времени: Византии, Германии. Это была политика, направленная на объединение страны. А у нас сегодня ведется политика на разъединение страны. И Медведчук как раз на этом акцентирует внимание, отмечая, что нужно ввести мораторий на принятие решений по всем вопросам, которые раскалывают страну: религия, язык, образование», – отметил парламентарий.

Юрий Загородний констатировал, что «сшить» страну можно только тогда, когда налажен диалог, в ходе которого можно искать компромиссы для достижения мира, и тогда все вопросы будут решаться на пользу стране.