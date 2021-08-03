А ведь когда-то «пацан шел к успеху»… Чаус при Порошенко «решал вопросы» и вершил судьбы, складировал на огороде баксы в трехлитровых банках. Об этом написал в своей колонке для «Капитала» политический эксперт Дмитрий Марунич, комментируя задержание судьи Николая Чауса, которое произошло в пятницу, 30 июля.

«История судьи Николая Чауса – а эта «мыльная опера» пока далека от завершения, дай Бог ему здоровья – подвигает сделать ряд далеко идущих выводов.

Вот, например, на наших глазах идет война между Офисом президента и Медведчуком, которого Зеленский считает своим главным политическим оппонентом. Мы зациклились на главных действующих фигурах – это Зеленский, Медведчук, генпрокурор Венедиктова, глава СБУ Баканов...» – пояснил политический эксперт.

По словам Марунича, Чаус при Порошенко участвовал в политических репрессиях – поэтому теперь будет расплачиваться за беззаконие до конца жизни.

«А ведь есть еще судьи – и они тоже участники этой истории. И они тоже, как и главные герои, находятся в парадигме «выиграть или проиграть». Например, для Офиса президента выиграть – это заставить Медведчука уехать из страны, коль уж даже «ручной» судья отказался сажать его за решетку без доказательств. Для Медведчука выиграть – это разбить обвинения против себя и отстоять свою правоту. А для судей? Ведь дело Чауса наглядно показывает, что судья, который участвует в политических репрессиях, оказывается между молотом и наковальней. Ведь не секрет, что Чаусу «прилетело» от его «доброжелателей». Вы погуглите, кого Чаус посадил в СИЗО, наплевав на законы и понятия. Ну вот, теперь по понятиям ему «отвечать». И, судя по всему, отвечать до конца жизни. Дай Бог, чтобы эта жизнь была долгой», – подчеркнул эксперт.

Также Марунич напомнил об истории судьи Родиона Киреева, который в 2011 году приговорил к тюрьме Юлию Тимошенко, а после победы Евромайдана вынужден скрываться за границей.

«А ведь есть еще бывший судья Родион Киреев. Ну, этот не стал испытывать судьбу – и в 2014 году, сразу после победы Евромайдана, сбежал. А иначе сейчас бы «сидел на шконке» и шил рукавицы в колонии где-нибудь в Черниговской области. Может быть, даже в той же самой колонии, где в свое время сидел Юрий Луценко, который в 2005 году был причастен к исполнению политического заказа против одного из лидеров «донецких» Бориса Колесникова», – напомнил эксперт.

«Но мы отвлеклись на лирику. Действительно, вот есть судья, есть судебный процесс, где СБУ и прокуратура за 5 месяцев так и не осилили предоставить доказательства. С точки зрения «выигрыш или проигрыш», что означает для судьи выиграть в такой ситуации? Думаю, что выиграть здесь нельзя. Но как говорил один мудрый человек, если выиграть нельзя – ТО МОЖНО ХОТЯ БЫ НЕ ПРОИГРАТЬ», – отметил эксперт.

По мнению Марунича, есть четкие параллели между историей судьи Николая Чауса и политическими репрессиями Зеленского против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком.

«Да, понятно, что, как и в деле Тимошенко, власть давит на суд. Да, понятно, что могут пугать и угрожать. Но любому судье достаточно просто представить, что пережил – ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ ПЕРЕЖИТЬ – Николай Чаус, чтобы понять, что НЕ НАДО УЧАСТВОВАТЬ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ЗАКАЗЕ. Вот такие вот трезвые выводы получаются из всей этой истории. Плюс истории о бывшем судье Родионе Кирееве», – констатировал эксперт.

«В общем, между делом Медведчука и историей Чауса есть четкие параллели. Как мы наглядно увидели, политическая традиция Украины – когда «стрелочники» жестко отвечают за политические репрессии. А ведь когда-то «пацаны шли к успеху...» – заключил политический эксперт Дмитрий Марунич.