Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" продолжит бороться за отсутствие как внутреннего, так и внешнего влияния на судебную ветвь власти.

Об этом во время брифинга после заседания Киевского апелляционного суда заявил народный депутат Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Лидер оппозиции прокомментировал решение апелляционной инстанции, которая оставила без изменений решение о продлении политику меры пресечения в виде содержания под домашним арестом, назвав его политическим.

"Я когда-то, в советские времена, работал адвокатом, потом занимался политической деятельностью, общественной деятельностью, и вот у меня всегда было огромное уважение к судебной власти. Я хочу сказать, что я своим взглядам не изменил. И наша партия, и фракция в парламенте, которая является второй по величине, и партия заняла второе место на выборах, больше остальных присутствующих депутатов всегда защищала и защищает независимость судебной власти. И я вам хочу сказать, что я сегодня еще раз убедился в том, что эту деятельность - не работу, а деятельность, - по защите судебной власти, по формированию статуса ее независимости мы должны продолжить. Мы боремся против влияния внешнего управления на суды и судебную власть. Мы выступали категорически против внесения изменений в ВККС, Высший совет правосудия, где иностранцы будут играть ключевую роль. Мы выступали против сокращения численности Верховного суда Украины. Мы защищали КСУ. И будем продолжать это делать, потому что сегодняшнее решение в очередной раз демонстрирует, насколько важна независимость власти, независимость судебной ветви власти, как третьей ветви власти, от внешнего управления, но и независимость судебной власти от других ветвей власти", - подчеркнул Виктор Медведчук.