За два месяца досудебного расследования в деле председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука не появилось никаких новых доказательств. Об этом заявила адвокат нардепа Лариса Чередниченко в эфире "Першого Незалежного".

"Вы знаете, не только вы не услышали чего-то нового спустя два месяца. Защита и юристы тоже не услышали ничего нового. Хотя я это говорила и я повторю, досудебное расследование - это динамичный процесс. Для чего оно проводится? Для сбора доказательств. Не может быть одних и тех же доказательств в мае и в июле. Вот уже заканчивается июль, мы скоро в август войдем", – отметила она.

Чередниченко также прокомментировала деятельность Медведчука и возможные зацепки в деле.

"Что касается деятельности Виктора Медведчука и возможных зацепок. Да, давайте вернемся на год назад, слив так называемых пленок Трубы, разговор в кабинете двух мужских голосов, похожих на Баканова и на Трубу. Что они обсуждали? Они обсуждали, что Владимиру Александровичу до его сведения было доведено, что нужно найти железный эпизод, один какой-нибудь железный в отношении Медведчука, дабы инспирировать его преследование. Что в результате произошло спустя там 8-9 месяцев? СБУ посчитала, что она нашла такой железобетонный эпизод, государственная измена плюс нарушение обычаев ведения войны. Абсолютно мирного человека пытаются привлечь к уголовной ответственности за военное преступление. Ибо в Женевской конвенции четко указано: нарушение обычаев ведения войны - это военное преступление", – рассказала она.

По ее словам, были выбраны такие составы преступления, у которых есть неопределенная дефиниция, и в одном, и во втором.

"А это дает очень большие рамки, очень большие допуска для дискреции власти, что власть понимает под понятиями "государственная измена", что власть понимает под понятиями "национальная ценность". И начинается приведение обычной политической деятельности политического лидера, который является одним из самых больших и последовательных оппонентов Зеленского, квалификация его обычной, нормальной политической деятельности как преступлений. Поэтому и осуществляется сбор доказательств", – подчеркнула адвокат.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.