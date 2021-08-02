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Судья Сергей Вовк, который ведет дело председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, повторит судьбу судьи Родиона Киреева, который до сих пор находится в розыске. Такое мнение выразил народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Адвокаты нашли судебные решения по аналогичным делам, в которых судья Вовк принимал прямо противоположные решения, а значит это решение против Медведчука он принял явно противозаконно, явно преступно.

Очень похоже, что судья Вовк повторит судьбу судьи Киреева, помните? Находится в розыске по сей день с санкциями на задержание. И вся эта история закончится для судьи Вовка плохо", - отметил парламентарий.

Напомним, ранее адвокат председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Лариса Чередниченко заявила, что судья по делу оппозиционного политика Сергей Вовк совершил правонарушение в ходе рассмотрения дела, и оценку его действиям будут давать следователи.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов. 

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира. 

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.

 
ForUm

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