Одна из причин политических репрессий против главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука заключается в том, что опытный юрист аргументированно разоблачает рейдерскую атаку власти на судебную систему.

Так политический публицист Дмитрий Джангиров прокомментировал в Facebook заявление оппозиционного политика о том, что спикер Дмитрий Разумков не имел права подписывать законы о т. н. судебной реформе, поскольку заседание Верховной Рады по отмене этих нормативных актов было фейковым.

"Проблема взаимоотношений отечественной законодательной и судебной властей заключается в том, что законодатели от "Слуг Народа" – под прямым интеллектуальным влиянием Офиса ПреЗЕдента – считают законным все то, что нравится Владимиру Александровичу, и, соответственно, незаконным все то, что не нравится этому видному представителю криворожской школы права", – сиронизировал публицист.

Джангиров пояснил, что внеочередное заседание Верховной Рады 20 июля 2021 года было нелегитимным, потому что на требование президента Зеленского откликнулись только 99 депутатов, в то время как, по словам Виктора Медведчука, есть решение Конституционного Суда, что для кворума требуется присутствие 226 парламентариев.

"Ситуация очевидна – о проведении заседания не может быть и речи. Но вице-спикер Руслан Стефанчук открыл внеочередное пленарное заседание, чем грубо нарушил не только Регламент ВР, но и решение Конституционного Суда (еще 2002 года) на эту тему. При этом, обосновывая легитимность такого решения, депутатам нагло врали следующие "слуги": сам председательствующий Руслан Стефанчук; глава фракции СН Давид Арахамия; глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко", – перечислил нечестных политиков публицист.

Джангиров привел аргументацию Виктора Медведчука о том, что спикер Дмитрий Разумков не имел права подписывать законы о т. н. судебной реформе.

"А теперь объясним правовую ситуацию бытовым языком: как результат фейкового "внеочередного заседания ВР", были фейково "отклонены" проекты постановлений об отмене решений ВР, в результате чего эти законопроекты, передающие судебную систему Украины под внешнее управление, были переданы спикеру. И, как пояснил глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, спикер Разумков подписал три закона, которые не имел права подписывать, поскольку Конституционный Суд еще в 2002 году постановил, что для внеочередного заседания нужно минимум 226 депутатов", – аргументировал публицист.

По словам Джангирова, ситуацию, когда власть проводит рейдерскую атаку на судебную систему, которая согласно Конституции является независимой, очень точно описал глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, перечисливший незаконные действия Зеленского и компании против Конституционного Суда, Верховного Суда и т. д.

"Авторитетный юрист и оппозиционный политик разоблачил планы Зеленского и компании, которые желают "сделать ручной" судебную власть и передать под внешнее управление", – отметил публицист.

Джангиров пришел к выводу, что причина политических репрессий против Виктора Медведчука – это, в том числе, его принципиальная позиция в защиту судебной системы.

"Сегодня Медведчук – единственный из топ-политиков, кто публично разоблачает действия власти, поэтому политические репрессии можно расценивать, в том числе, и как месть за его принципиальную позицию", – подчеркнул публицист.

"Добавить к сказанному можно лишь то, что это заявление Виктор Медведчук сделал у здания Киевского апелляционного суда, где должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы на решение Печерского районного суда города Киева, отправившего оппозиционного политика под круглосуточный домашний арест. Однако заседание перенесли на 30 июля 2021 года, т. к. прокуратура, осуществляющая прямой политический заказ Банковой, передала материалы в суд только в день заседания", – заключил политический публицист Дмитрий Джангиров.