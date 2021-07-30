Сегодняшнее решение Киевского апелляционного суда, который оставил в силе решение Печерского районного суда города Киева о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку, является исключительно политическим и находится вне правового поля. Об этом заявил сам Виктор Медведчук после завершения судебного заседания.

«Мы сейчас услышали не правовое решение, а исключительно политическое», ‒ сказал он.

В этом свете оппозиционный политик отдельно указал на острую необходимость защищать независимость судебной системы Украины как от внешнего управления, так и от влияния других ветвей власти. Эта деятельность, по его словам, является одной из приоритетных для партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Я когда-то в советские времена работал адвокатом, потом занимался политической деятельностью, общественной. И у меня всегда было огромное уважение к судебной власти. Хочу сказать, что я своим взглядам не изменил, ‒ отметил он. ‒ Наша партия и фракция, вторая по величине в парламенте, всегда защищала и защищает независимость судебной власти».

При этом сегодняшнее решение Киевского апелляционного суда, по словам Медведчука, лишь обнажило эту проблему.

«Сегодня я еще раз убедился в том, что деятельность по защите судебной власти, по формированию статуса ее независимости мы должны продолжить. Мы боремся против внешнего влияния на суды. В том числе выступали категорически против внесения изменений в Высшую квалификационную комиссию судей, Высший совет правосудия, где теперь иностранцы будут играть ключевую роль, ‒ заявил оппозиционер. ‒ Мы выступали против сокращения численности Верховного Суда Украины. Защищали Конституционный Суд Украины. И мы продолжим это делать, потому что сегодняшнее решение в очередной раз демонстрирует, насколько важна независимость судебной власти, как третьей ветви власти в Украине, от внешнего управления и от других ветвей власти».

Политик напомнил, что сегодня в Украине происходит беспрецедентное давление на оппозицию. И возглавляет этот процесс лично глава государства, пытающийся заставить оппозицию замолчать и отвлечь внимание граждан от острых социальных и экономических проблем в стране.

«Я понимаю, что это давление власти, которое возглавляется лично Президентом Украины. Начиная с его угроз в 2019 году по сегодняшний день продолжается фальсификация и фабрикация уголовных дел Службой безопасности Украины, продолжается вся эта деятельность по борьбе с оппозицией, ‒ заявил Медведчук. ‒ Сделать все, чтобы закрыть рот оппозиции, чтобы отвлечь внимание людей от тех проблем, которые существуют в стране: отсутствия мира (на Донбассе. ‒ Ред.), повышения тарифов, увеличения задолженности по зарплате, роста числа безработных и многого другого».

Именно поэтому, по его словам, власть использует сегодня суды в борьбе с оппозицией по надуманным уголовным делам и старается таким образом подменить информационную повестку для граждан.

«Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что задача нашей партии – бороться за независимость судебной власти от влияния как внутреннего, так и внешнего», ‒ резюмировал Виктор Медведчук.