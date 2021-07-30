Экспертизы в рамках уголовного производства по делу председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука проведены с грубым нарушением действующего законодательства и не могут служить доказательствами его вины в суде. Об этом в своем выступлении на заседании Киевского апелляционного суда заявил сам Виктор Медведчук.

«Было проведено 4 экспертизы: это экспертиза звукозаписи, почерковедческая, лингвистическая, а также комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, ‒ отметил оппозиционный политик. ‒ Первая экспертиза звукозаписи была проведена на основании протокола от 9 апреля. Три остальные были проведены на основании протокола от 14 марта ‒ непонятно, по какому уголовному делу, непонятно, каким образом получены, и непонятно, каким образом приобщены к делу с регистрационным номером 72».

В частности, экспертиза звукозаписи не может служить доказательством в суде, поскольку отсутствуют оригиналы телефонных разговоров политика, а записи самых телефонных разговоров велись до открытия уголовного производства.

«Относительно экспертизы звукозаписи. Оригиналы записей телефонных разговоров не представлены, записывающего устройства нет. Экспертиза проводилась по копиям телефонных разговоров, что видно из протокола, где указан диск, на который эти разговоры были закачаны, ‒ напомнил Виктор Медведчук. ‒ Более того, нарушены требования части 3 статьи 214 Уголовного процессуального кодекса Украины, где прямо указано, что это не может быть предметом исследования или расцениваться как доказательство в уголовном производстве, если негласные оперативно-розыскные действия по получению информации имели место до открытия уголовного производства. В данном случае ‒ до 11 марта. При таких обстоятельствах экспертиза является не чем иным, как недопустимым доказательством в аспекте требований закона».

Сомнительна и почерковедческая экспертиза, которая, по словам оппозиционера, проводилась после снятия информации с ресурса телеграм-канала, в распоряжении которого были копии рукописных текстов.

«В соответствии с инструкцией от 1998 года Министерства юстиции Украины в ответе, полученном адвокатами, осуществляющими мою защиту, указано, что методики и рекомендации в проведении экспертиз по рукописям (предполагают, что такая экспертиза. ‒ Ред.) может проводиться исключительно по оригиналам записей, ‒ заявил Виктор Медведчук. ‒ На обращение адвокатов от 7 самых известных в Украине экспертных учреждений был получен ответ, что не существует методики, которая бы позволяла проводить почерковедческую экспертизу по копиям рукописей, рукописного текста».

По оценкам политика, это свидетельствует о том, что аргументы, полученные в узком кругу СБУ, следственным органом и экспертной организацией системы СБУ, полностью сфальсифицированны и являются недопустимыми в контексте требований закона.

«Судебные лингвистические экспертизы ‒ это экспертизы материалов, копии которых получены через канал телеграм-ресурса. В ответе на запрос адвокатов от 8 июня 2021 года Министерства юстиции Украины говорится, что технические экспертизы по документам могут проводиться только по представленным оригиналам этих документов, а не копиям. Методик по проведению технических экспертиз по копиям документов не существует, ‒ продолжил аргументировать свою позицию Виктор Медведчук. ‒ А в распоряжении следствия, в материалах дела и в материалах подозрения есть только копии таких документов. Неизвестно, где оригиналы и вообще имели ли они место».

Кроме того, адвокатами были предоставлены суду экспертные заключения относительно того, что существует техническая возможность даже вмешательства третьих лиц в СМС-переписку телеграм-каналов. А именно на материалах из телеграм-канала строит свои доказательства сторона обвинения.

«Учитывая это, все четыре заключения экспертизы, которые положены в основу подозрения и приведены в ходатайстве о продлении меры пресечения, являются не чем иным, как недопустимыми доказательствами», ‒ резюмировал Медведчук.