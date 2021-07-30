Все обвинения в отношении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука безосновательны. Но власть продолжает делать все, чтобы и дальше раскрутить маховик репрессий в отношении оппозиционного политика. Об этом 30 июля 2021 года перед Киевским апелляционным судом, где рассматривается апелляция на решение Печерского райсуда города Киева, продлившего Медведчуку домашний арест, заявил народный депутат Украины, член фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Василий Нимченко.

По словам парламентария, все рассчитывают не просто на решение суда, а на справедливый суд.

«Очень печально, что судьи не пользуются нормой прямого действия Конституции, это статья 129, что судья независимый и руководствуется верховенством права. Право – это в том числе и право Медведчука, его право на неприкосновенность, независимость, на действие принципа презумпции невиновности. Но это все попирается, это все, к сожалению, идет с Банковой», ‒ отметил нардеп.

«Вы видите, что парализовали Конституционный Суд. Власть не пойдет ни на какие переговоры, ни на какие соглашения, тем более на сотрудничество в интересах народа. Потому что оппозиция, наша политическая сила – ОПЗЖ ‒ изложила всю стратегию, четыре направления, в том числе индустриализация, мир, социальная защита граждан. Но на это не идет власть, им это невыгодно», ‒ заявил Василий Нимченко.

Парламентарий считает, что действующая власть не решает вопрос о мирном урегулировании конфликта, об установлении мира так, как должна была бы, так, как это было изложено в Париже и со стороны Байдена и Меркель.

«Повторюсь, мы рассчитываем не на решение суда, а на справедливый суд, когда должно быть прекращение производства по делу из-за отсутствия состава преступления в действиях Виктора Владимировича. Другого законного пути нет», ‒ резюмировал Василий Нимченко.