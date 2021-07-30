Сегодня Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу адвокатов народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука на решение Печерского районного суда города Киева о продлении оппозиционному политику круглосуточного домашнего ареста. Парламентарий уверен, что его адвокаты предоставили достаточно доказательств, чтобы решение суда первой инстанции было отменено. Об этом Виктор Медведчук заявил, общаясь с журналистами возле здания суда.

Политик подчеркнул, что прогнозировать исход сегодняшнего заседания он не будет, тем более что судьям Киевского апелляционного суда было предоставлено достаточно доказательств, опровергающих обвинения, выдвинутые в ходе рассмотрения вопроса о продлении меры пресечения в суде первой инстанции.

«Были представлены документы, полученные адвокатами, осуществляющими мою защиту, чтобы полностью опровергнуть доказательства, которые были собраны обвинением и представлены прокуратурой в материалах подозрения», – сообщил Виктор Медведчук.

Он также отметил, что уже подходит к концу пятый месяц расследования его дела, а следствие до сих пор не предоставило доказательств, подтверждающих выдвинутые обвинения. Защита же предоставила достаточно доказательств, опровергающих все аргументы, которые были приведены и в материалах подозрения, и в материалах ходатайства о продлении меры пресечения.

«Сегодня, по истечении пяти месяцев расследования, я твердо убежден, что данное уголовное дело было сфабриковано СБУ в развитие тех указаний, которые они получили от господина Зеленского, Президента Украины, и его команды. И эти указания были даны еще в 2019 году, когда начались незаконные действия в отношении членов нашей фракции, партии в целом, меня и многих моих коллег в виде незаконных оперативно-розыскных действий, о чем неоднократно сообщалось в СМИ. Затем последовали негласные оперативно-розыскные действия и следственные действия в рамках досудебного расследования, которые незаконно проводила СБУ, именно СБУ, а не ГБР, как предусмотрено законом в отношении народных депутатов», – заявил лидер ОПЗЖ.

Кроме того, он добавил, что цель уголовного преследования ‒ сделать все для того, чтобы те, кто не согласен с курсом Президента, «закрыли рот» и прекратили оппозиционную деятельность.

«Именно это указано в материалах подозрения, что Медведчук не согласен с курсом Президента, и далее по тексту. То есть все это сделано с одной целью, это цель стратегическая, это цель, которая была предназначена властью по отношению ко мне, к моему коллеге, точно так же, как и по отношению ко всей партии ОПЗЖ: нанести удар по оппозиционным политикам», – констатировал Медведчук.

По мнению председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», у его защиты есть достаточно данных для того, чтобы вскрыть все нарушения и фальсификации, допущенные при расследовании его дела. И у суда первой инстанции, и у апелляционного суда есть все возможности рассмотреть их и принять законное, обоснованное решение.

«Вопрос не в сроках, вопрос в рассмотрении по существу. И самое главное, чтобы в процессе рассмотрения дела по существу были полностью соблюдены требования закона. И любое решение, которое принимается как следствием, так и органами прокуратуры, судом, должно быть обоснованным, объективным и законным. Именно на это я рассчитываю, я подчеркиваю – не надеюсь, а рассчитываю. Именно этого я и адвокаты, как и партия в целом, будем добиваться от правоохранительной системы и от судов», – резюмировал Виктор Медведчук.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Адвокаты политика подали апелляционную жалобу на данное решение. Ее рассмотрение должно было состояться 20 юля в Киевском апелляционном суде, но заседание было перенесено из-за того, что коллегия судей получила материалы дела только утром накануне заседания и не успела ознакомиться с ними.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, опровергающие обвинения прокуратуры и доказывающие незаконность применения к нему домашнего ареста.