В эту пятницу наше государство пройдет очередную развилку: или Украина – правовое государство, в котором можно в суде отстоять свою правоту, или же Зеленский окончательно взял курс на диктатуру, разрушение государственности и войну с Россией. На самом деле суд по делу лидера оппозиции Виктора Медведчука – намного более важное событие, чем это пытаются преподнести в Офисе президента. Речь идет даже не о личных амбициях Зеленского или Медведчука, речь идет о судьбе Украины как государства.

Зеленский загоняет страну в тупик. Путин уже довольно ясно дал понять, что будет стоять за Медведчука до последнего. Россия требует прекратить политическое преследование оппозиции в Украине. Пока Медведчук будет сидеть под домашним арестом, никакого контакта между Киевом и Москвой не будет, а вот риск эскалации растет с каждым днем.

При этом за спиной у Зеленского нет никого. Германия заключила с Россией соглашение по «Северному потоку – 2», американцы его одобрили и посоветовали Киеву заткнуться с критикой такой политики «союзников», даже Молдова и Грузия устроили Зе-президенту демарш из-за Саакашвили и Чауса. Зеленский провалился по всем внешним направлениям, но при этом повышает ставки в отношениях с Россией. Кто станет помогать человеку, который дискредитировал свое государство?

Внутри страны Зеленский за два года на слуху только в контексте преследования ОПЗЖ и Медведчука, которые являются главными конкурентами действующей власти. Не добившись никаких результатов, Зеленский пошел по самому простому, но в то же время опасному пути – уничтожения парламентаризма, судебной ветви власти, а вместе с ними – разрушения основ государственности. Всего того, что пытается отстоять и уберечь Медведчук.

Для Зеленского нет других врагов, кроме Медведчука, который отстаивает идею независимого ни от кого, экономически сильного, конкурентного государства, в котором царит закон, установлены адекватные тарифы, есть работа молодым, социальные гарантии пожилым. А главное – есть мир. И вот этого политика Зеленский хочет посадить. Потому что на его фоне нынешний гарант – политический пигмей.

В пятницу мы увидим, что для Зеленского важнее – собственное эго или судьба 40 млн человек.

Кирилл Киквидзе, 112 Украина

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