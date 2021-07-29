Вместо того, чтобы воспользоваться возможностями народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука как переговорщика, президент Владимир Зеленский пытается посадить его в тюрьму, чтобы унизить президента РФ Владимира Путина.

Об этом в эфире ток-шоу "Украинский формат" на телеканале "Перший Незалежний" заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Ренат Кузьмин.

Гость студии отметил, что народный депутат Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук является прекрасным переговорщиком, и политик предлагает Украине свои услуги в этой сфере. В частности, лидер оппозиции предлагает стать посредником между украинской, российской властью, а также теми людьми, которые захватили власть на Донбассе, отметил Ренат Кузьмин.

"Медведчук предлагает помощь, реальную помощь. У него есть возможность разговаривать и с теми, и с теми, и с президентом России Путиным. Ну как президент Зеленский не пользуется этой возможностью? Да ты возьми, воспользуйся в интересах украинского народа, в конце концов, в своих интересах политических каких-то, каких-то играх дипломатических воспользуйся. Нет, он будет сажать Медведчука в тюрьму. Зачем? Для того, наверное, чтобы унизить таким образом президента Путина. Вот он будет кума его сажать в тюрьму, унижать его здесь, будет его здесь лишать имущества, счета блокировать, телеканалы закрывать, будет этого Медведчука душить, убивать, уничтожать. Для чего? Какова у этого цель? Унизить президента России Путина. Вот он его унизит таким образом, и дальше что? Пойдет с ним договариваться? Так кто с ним вообще разговаривать будет? Зачем это делать, это не от большого ума: кто-то президента Зеленского научил, рассказал, он в это поверил и реализовывает навязанную кем-то идею уничтожения Медведчука, унижения Путина через Медведчука с целью поставить на колени Путина и заставить договариваться. Это иначе объяснить нельзя. Но и это объяснение говорит о том, что какие-то психически неполноценные люди это делают", - заявил нардеп.

Парламентарий считает, что украинским властям следует использовать любые возможности в интересах государства.

"Знаете, в политике все равно нет ничего невозможного, и любые ошибки, даже вот такие глобальные, даже катастрофические, можно исправить. Можно. И у президента Зеленского есть для этого все возможности. В конце концов, мудрый правитель, пусть даже молодой, как Зеленский, но мудрый, поступил бы с точностью до наоборот. Он бы не трогал Медведчука, он бы не пытался его любыми путями засадить за решетку, он бы не требовал фабрикации уголовных дел против членов "Оппозиционной платформы - За жизнь", он бы не стравливал между собой радикалов и сторонников ОПЗЖ, он бы не нападал на Путина вот таким вот примитивным образом. Он бы вел себя гораздо-гораздо мудрее и использовал бы такие возможности, как существование вообще кума президента РФ у нас в Украине. Ну как это не использовать в интересах своей страны, как? Как можно это профукать, уничтожить, как можно это все проиграть вот так, в один момент? Ну это нужно талант иметь, талант к самоуничтожению", - отметил политик.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, в отношении телеканалов применены санкции в течение пяти лет. Это предусматривает блокирование вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власти незаконно отключили телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.