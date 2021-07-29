Все обвинения в отношении председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука безосновательны. Но власть продолжает заниматься политическим террором, не предоставив даже веских доказательств вины оппозиционного политика. С таким заявлением на пресс-конференции выступил народный депутат, член фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Василий Нимченко.

«Виктор Медведчук является лидером движения "Украинский выбор" с 2012 года и отстаивает идеи народовластия. Как политический и государственный деятель, Виктор Владимирович занимался вопросом объединения Украины. Именно он одним из первых поехал на Восток Украины (после начала конфликта на Донбассе. ‒ Ред.), ‒ напомнил Нимченко. – У Виктора Медведчука были контакты с РФ в лице президента. Этого никто не скрывал, на это ссылается даже господин Порошенко. Медведчук был включен в гуманитарную подгруппу Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины и отвечал за вопросы возвращения незаконно удерживаемых лиц».

По словам нардепа, именно Медведчук последовательно выступал и выступает за объединение Украины. Ему принадлежат известные и употребляемые ныне всеми тезисы об объединении Украины.

«Высказывания о необходимости "сшить Украину", "вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс" принадлежат именно Виктору Владимировичу. Он четко стоит на позиции, что необходимо объединить Украину и жестко соблюдать статью 10 Конституции Украины относительно свободного использования русского и других языков национальных меньшинств. Но это не восприняли его оппоненты, и это стало дамокловым мечом над Виктором Медведчуком ‒ основанием для его политического преследования», ‒ уверен Нимченко.

Также, по его словам, именно Медведчук отстаивал позицию, что договариваться нужно не посредством пушек, а посредством переговоров, обращений к людям на неподконтрольной территории. Поэтому абсурдно, что именно его власть пытается обвинить в измене Родине.

«Еще в мае 2014 года Виктор Владимирович вывел первого человека с неподконтрольных территорий. Вывел тот, кого сегодня обвиняют в нарушении правил ведения войны. Эту страшную статью навязывают прокуратуре, пожалуй, с Банковой, ‒ считает народный депутат. – При этом мы не увидели обоснованного обвинения. Пленки, какие-то домыслы. Пусть судьи и следователи скажут, на каком основании будут принимать решения, используя в качестве доказательств эти пленки».

Василий Нимченко напомнил и о решении Конституционного Суда Украины от 20 октября 2011 года по конституционному представлению СБУ относительно официального толкования положений части 2 статьи 62 Конституции Украины. В соответствии с этим решением, доказательства, собранные незаконным способом, не могут быть инкриминированы в качестве обвинения.

«Решение Конституционного Суда является обязательным для исполнения. А согласно ему обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем. То есть все, что собрано незаконным способом, не имеет юридической силы и не может быть инкриминировано любому человеку в качестве обвинений в совершении уголовного преступления, ‒ объяснил Василий Нимченко. ‒ В данном случае (в деле против Виктора Медведчука. ‒ Ред.) нет не то что состава преступления – нет даже действия преступления».