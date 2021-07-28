Следственный судья неверно продлил срок меры пресечения председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку. Об этом в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал "Перший Незалежний", заявила адвокат политика Лариса Чередниченко.

"О чем прокуроры и самая главная генеральный прокурор Венедиктова, согласовавшая ходатайство, просили судью? Они просили продлить срок меры пресечения до двух месяцев. Что сделал следственный судья? Следственный судья продлил срок действия меры пресечения фактически еще на два месяца. Любому здравомыслящему человеку понятно, чем отличается смысловая нагрузка предлогов "до" и "на". Простой пример: вас берут на работу с зарплатой 8 тысяч гривен, и при принятии на работу говорят: "Ваша зарплата, если вы хорошо себя зарекомендуете, будет повышена на десять тысяч гривен и до десяти тысяч гривен" - разница понятна. Но следственный судья почему-то не видит разницы смысловой нагрузки между предлогами "до" и "на", - подчеркнула Чередниченко.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой беспредел и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией обличает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.