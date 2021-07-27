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Украинцам, которых уже успели «порадовать» ростом цен на газ (по мнению властей, незаметным), стоит готовиться к новым трудностям экономического толка. Семейные бюджеты жителей страны ждёт повышение цен на отопление сразу на 30-40%, считает глава ОПЗЖ Виктор Медведчук, передает 112 Украина.

Напомним, что ранее на проблему с возможным «скачком» цен в отопительный сезон обратили внимание и украинские власти. Они сообщили, что «большая часть потребителей не ощутит тарифных скачков в отопительный сезон».

Однако Медведчук уверен в обратном: потребители всё ощутят.

«С миллионов украинцев, которые в нынешних экономических условиях всё ещё платят за коммунальные услуги, власть решила «снять последнюю рубаху», готовя новое повышение оплаты услуг ЖКХ, своими масштабами превышающее происходившие ранее», — сообщает пресс-служба главы ОПЗЖ.

Так, при Владимире Зеленском рост цен на газ уже составил около 70%, породив волнообразный рост задолженностей за ЖКХ сразу на 32,2% (до примерно 69 мрд гривен). При этом власть продолжает разного рода «эксперименты».

В Киеве проводится «эксперимент» по авансовой оплате отопления. Уже в июле многие горожане получили платёжки с так называемым авансовым платежом за отопление. В аномальную жару киевлянам предлагают заплатить за горячие батареи из расчёта 10 гривен за квадратный метр.

И этот «эксперимент» хотят распространить на всю Украину», — указано на сайте ОПЗЖ.

 
ForUm

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