Украина сейчас оказалась в ситуации, когда вопрос по "Северному потоку - 2" решался между США, Германией и Россией, по сути, без участия Украины. И это полностью ответственность действующей власти, которая не посчитала нужным вести переговоры с Российской Федерацией по этому вопросу. Хотя председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук доказывал и показывал на собственном примере, что договариваться с РФ можно и нужно. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" сказал политолог Алексей Якубин.

Эксперт отметил, что Украина своими руками переложила миссию переговоров с Кремлем на западных партнеров.

"У нас нет переговорной линии, связанной с Российской Федерацией, по вопросу "Северного потока - 2". Украина, по сути, отдала Западу свою субъектность по этому вопросу. Мол, вы, пожалуйста, помогите нам и пообщайтесь сами с Россией", – отметил Якубин.

Политолог подчеркнул, что и председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, и сопредседатель политсилы Юрий Бойко неоднократно на собственном примере показывали, что с Россией можно и нужно вести переговоры.

"Но власть у нас этими вопросами не занималась, то есть, российским направлением. "Газпромом" власть не занималась. И теперь сложилась такая ситуация, когда два больших государства - США и Германия - решили, что если Украина не может справиться с этим вопросом самостоятельно, то Германия назначит спецпредставителя, который будет заниматься переговорным процессом по поводу контракта на следующие 10 лет", – констатировал Якубин, пояснив, что таким образом Украина сама ослабила свои позиции.

Напомним, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук давно и последовательно отстаивает идею создания трехстороннего газотранспортного консорциума Украина ‒ ЕС ‒ Россия. И эта идея особенно актуальна сейчас, когда Украина оказалась в очень непростой ситуации из-за завершения строительства "Северного потока - 2".

"Совместное заявление США и Германии по "Северному потоку - 2" стало холодным душем для украинской власти и приговором ее недальновидной и русофобской политике. Этот абсолютный стратегический проигрыш Украины ‒ следствие непродуманного и даже дилетантского подхода официального Киева к построению международных экономических отношений", – заявил парламентарий.