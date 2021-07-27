О том, что статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» заслуживает внимания, свидетельствует тот факт, что в Украине до сих пор комментируют ее и дают свои интерпретации. Но толкуют ее совершенно по-разному, в зависимости от того, кто анализировал статью ‒ представитель «партии войны» или «партии мира».

Так, глава исполкома Национального совета реформ Михеил Саакашвили заявил на телеканале «Украина 24», что речь идет о скрытой угрозе: Россия может высадить десант на юге Украины либо захватить украинский остров Змеиный и разместить там ракеты.

«То, что сейчас происходит вокруг Украины, мне очень сильно напоминает то, что происходило в 2008 году (в Грузии. – Ред.). Аналогий очень много. Во-первых, наращивание сил. В течение нескольких месяцев шло наращивание сил вокруг нас, сейчас идет наращивание сил вокруг Украины. В оккупированный Крым перебросили сейчас все десантные группы, которые есть в России, кроме дальневосточных. Это не может быть просто военный маневр, потому что это большие силы, возможности и средства», — убежден он.

Саакашвили считает, что, во-вторых, идет идеологическая подготовка.

«То есть Путин испытывает реакцию Запада на свои заявления и действия. Письмо Путина, где он говорил про Киев (вероятно, имеется в виду упомянутая статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». – Ред.)… Идея, что не Новороссия, не Донбасс, а что основной целью является Киев – Путин четко написал в этом письме. В этом письме в первый раз появилось указание острова Змеиный. Я хорошо знаю Путина. Я точно могу сказать, что он не знал, где этот остров Змеиный. Но Путин написал об этом острове – потому что это один из планов вторжения. У них есть один план – консервативный: захватить остров Змеиный, где размещается украинский спецназ. После захвата на острове Змеиный размещаешь средства ПВО – С-400, которым полностью вторгаешься в систему ПВО НАТО. Потом начинаешь душить Одесский, Южный, Черноморский порты морской блокадой, точно так же, как они задушили Мариупольский порт», ‒ заявил Саакашвили.

А вот председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук убежден, что статья президента РФ заслуживает внимания, потому что он указал на три главных изъяна современного украинского государства, которые не дают сделать из Украины современную конкурентоспособную страну.

Во-первых, власть решительно взяла курс на мононациональную страну. И это при том, что в Украине проживают представители более 130 национальностей и народностей.

Во-вторых, налицо противоречие в интересах власти и народа Украины, которому чужда антироссийская истерия, потому что украинцам важно процветание своей страны, а не разрушение соседней.

И в-третьих, украинская государственность строится исходя не из прагматичных соображений, а из романтических «хотелок», а это вряд ли приведет к успеху.

Проще всего игнорировать критику, сложнее, но намного важнее ‒ устранять слабые места украинской государственности, чтобы усилить позиции Украины, убежден Медведчук.