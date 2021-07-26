Казалось бы, что здесь такого? МИД ФРГ потребовал от Зеленского & Co имплементировать в законодательство Украины "формулу Штайнмайера". А 10 днями ранее то же самое потребовала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Почему же так переполошились Офис президента "и примкнувшие к нему" спикеры ртом?

Ведь Зеленский в декабре 2019 года прямым текстом обязался выполнять "формулу". "Вони (т. е. стороны) вважають за необхідне інкорпорувати „формулу Штайнмаєра" в українське законодавство згідно з версією, узгодженою Н4 та Тристоронньою контактною групою", — коммюнике "нормандского саммита" до сих пор висит на сайте www.president.gov.ua.

Для ясности: "формула Штайнмайера" означает, что на Донбассе проходят выборы в местные советы, в 20:00 того же дня Донбасс получает особый статус, а контроль над границей переходит к Украине. Сначала закон об особом статусе действует на временной, а после того как ОБСЕ официально признает выборы, то на постоянной основе.

Просто, как писал Довлатов, "открывается широкая, волнующая тема...", потому что Зеленский на международном уровне оказался в неудобном положении.

Дело в том, что в Верховной Раде с ноября 2019 года зарегистрирован законопроект об имплементации "формулы" в украинское законодательство. Вот только под этим законопроектом стоит подпись не Зеленского, а Медведчука.

И, кстати, это Медведчук приезжал в бундестаг в рамках своего "Межпарламентского диалога во имя мира" и презентовал свой мирный план.

Но при этом Порошенко, которому Зеленский обещал "Я — ваш приговор", гуляет на свободе и в ус не дует. На Донбассе продолжаются боевые действия, как и при Порошенко. А Медведчук находится под домашним арестом. Причем за полгода никто так и не предъявил нам никаких доказательств. А суд просто переносит даты заседания, чтобы не дать опротестовать арест.

Вот и получается очень невыгодная история для Зеленского & Co. "Наши международные партнеры" денег не дали, по "Северному потоку - 2" Байден, Меркель и Путин порешали без Зеленского, даже не заметив все эти вопли "ничего об Украине без Украины". Так еще и требуют выполнять обязательства и внедрять "формулу Штайнмайера". При этом главный человек, который должен быть союзником власти, если Зеленский действительно за мир, находится под домашним арестом. Причем Меркель лично знает этого человека, ведь в 2014 году именно она просила Порошенко включить Медведчука в Трехстороннюю контактную группу.

Вот и переполошились в ОП, потому что по факту международные партнеры в лице ФРГ и лично Меркель ткнули Зеленского носом в то, что обещания надо выполнять. А пока что все признаки говорят о том, что после Порошенко к власти пришел "Порошенко № 2" и рассказывает нам байки, вместо того чтобы "просто перестать стрелять".

Оригинал на сайте "Капитала"