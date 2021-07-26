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Мэр Запорожья Владимир Буряк обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову в связи с игнорированием сессий городского совета рядом депутатов.

«Сегодня обратился к председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову по поводу игнорирования депутатами сессий горсовета. Больше месяца представители «Слуги народа», «ОПЗЖ», «Европейской солидарности», «Новой политики» и «Партии Шария» не приходят на заседания, а, следовательно, не выполняют нормы закона Украины «О статусе депутатов местных советов», который обязывает их участвовать в пленарных заседаниях для рассмотрения социально важных вопросов», - написал мэр в  Facebook.

Вместе с тем, отказ от выполнения своих обязанностей является основанием для досрочного прекращения полномочий депутатов, отметил он.

«Запорожье ждет ответной реакции от Верховной Рады, ведь сейчас город находится в заложниках тех, кто никак не наиграется в политику!» - написал Буряк.
ForUm

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