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На сайте «Голос Правды» опубликована новая запись заслуженного деятеля искусств Украины Любови Титаренко.

«Доверяете ли вы суду. Все участники процесса заявляют: доверяем! 100% рейтинг доверия… обманываем себя и других. Процесс в суде не должен лежать через уничтожение прав любого человека! Общество — это мы! Команда и сам Зеленский, рьяно ломают судебную власть и лишают нас всех защиты. Судебная ветвь становится ручной и с легкостью попадает под внешнее управление. Госдеп утверждает, что не справимся. Слишком много лжи и обмана. Много бесчестия. Но ведь для этого не надо ее отдавать!

А просто набрать людей и выдвинуть им требование, быть честными, не искушать себя взятками и выносить справедливые решения.
Плачевно... Парламент, принимая законы, не отдаёт себе отчета, что придется скоро бежать, — тупо нажимает на кнопки по сигналу свыше.

Уничтожена ВККС. Законопроект о роспуске Киевского админ. окружного. Прекращают полномочия членов Конституционного суда и т. д. Все, кто не согласен (Верховный суд признал незаконным указ президента) — враг власти.

Что с Высшим советом правосудия? Такого давления на суды история Украины не помнит. Ушло уважение к судебной системе. Именем Украины бросают людей в застенки.

Чего стоит лозунг ЗЕ: «Придет весна сажать будем». Люди ждут расследования по злодеяниям Порошенко. Ибо ЗЕ сказал, что он его приговор.
А неожиданно получаем решение Совета нацбезопасности ввести санкции против 8 человек. Среди них Семья Медведчука.

Рассчивыя на побег политика, — суд не готовится! Нет доказательств, нет ничего!!! Каждое новое заседание - это «лужа» некомпетентности и беспомощности. Это уже даже не фарс, а избиение адвокатами Медведчука - обвинителей. Какие то они неумелые, бестолковые и неподготовленные. А про судью Вовка и писать неудобно, зная его человеческие изъяны. Полный правовой произвол и бездоказ!

Создана целая система, которая действует в обход Конституции. Все, что связано против Медведчука- диктатура! ЗЕ реформы — это запугивание общества. Если такое творят с Большим юристом, богатым , — то что для них мы ???? Подумайте, люди. Мы не лохи! Но это не делает власть сильнее. Им бы расти, как профессионалам, а не расчищать себе дорогу руками недалекого «законодателя». И реформа прокуратуры, была , к сожалению только кадровой чисткой профессиональной структуры. И это не в пользу общества.

Какой вывод? А нас в не задерживают подозреваемых, у нас сразу задерживают «преступников!» И цену виновности определяет власть или $$$.
Это психологический фон – давление формируется специально для общества. Журналисты массово ретранслируют в народ эти месседжи. Кто бездумно, кто за деньги.

Зеленский решил все до основания разрушить, а затем построить «Новый мир». Ему бы научиться сперва хранить то, что уже имеем, что нарабатывалось годами. Хаос и жажда полной власти, парализует и искажает реальность. Он все!!!

Ведь до приговора суда любой невиновен!!! Судья не сажает, он оценивает. Фемида не с топором, она слепая с весами. Почему слепая? Потому что прислушивается и взвешивает каждый довод. А вот с доводами у обвинения напряг…

Я не юрист, но глубоко убеждена, что поступки человека в обществе может оценивать только тот человек судья, который чувствует события!
Правосудие — это не только сухая оценка доказательств, это ещё человечность.

Непонятно, как можно менять систему, в которой ты не разбираешься? Не понимаешь, как она работает вообще? А мысль передать ее в управление иностранцам?! Вспомним реформатора Саакашвили. Вроде, он поборол коррупцию, изменил в лучшую сторону свою страну. Тогда почему, после таких позитивных для Грузии изменений он не живет в своей стране? Почему он от этого народа бегает, а не купается в словах благодарности Грузии?

У власти реформация выходит за рамки Конституции. Без суда и следствия. «Перший Незалежний» отключают через час! Не нравится политик, — легко… Судебную ветвь пользуют как личное оружие. Убеждают, общество и суд, что конкретный человек должен сидеть! До какого уровня бесчестия может упасть уязвимый алчностью судья? Почему сегодня так не уважают закон?

Мировые СМИ, эксперты и европейские политики осудили и продолжают осуждать травлю украинской властью оппозиции и независимых ТВ каналов.

Надо отдать должное Медведчуку, он передал ТВ каналы в управление журналистам, которые каждый день реализуют себя в профессии. Все работающие на ТВ не остались без средств к существованию.
Последние месяцы я частый гость на запрещённых каналах. Здесь живет дух непокоренности, желание быть с народом и говорить правду. Я в материале, понимаю о чем пишу! Украина, я не верю ни единому слову обвинения! Как не верят другие политики оппозиционеры! Как не верят млн украинцев. И не верит Европа! Пора ставить точку. Свобода! Медведчук - кость в горле ЗЕ! Политическая расправа! Люди, независимо от партий и лидеров, — боремся за себя!»
ForUm

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