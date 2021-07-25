54,2% украинцев считают, что судебный процесс по делу народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука будет затянутым и без реального решения. Таковы результаты опроса, проведенного ОО Киевский институт социологии гражданского общества.

При этом 33,7% респондентов считают, что суд закончится оправдательным приговором в отношении Медведчука, а 4,8% - приговором с реальным или условным сроком заключения. Еще 7,3% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Вместе с тем 57,5% украинцев поддерживают мнение о том, что Медведчук не виноват и его должны оправдать и восстановить во всех правах. Однако 19,2% опрошенных ответили, что нардеп должен быть наказан.

По данным опроса, 65,5% опрошенных считают суд над Медведчуком попыткой власти отвлечь от реальных проблем в стране, а 20,4% - реальной борьбой против угроз нацбезопасности.

67,1% респондентов считают, что вручение подозрения Медведчуку, а также выбор и продлении меры пресечения для него повысят рейтинги партии ОПЗЖ. 11,2% украинцев считают, что этот судебный процесс улучшит рейтинги Владимира Зеленского и партии Слуга народа.

Опрос проходил 15−19 июля. Было опрошено 3 тыс. респондентов путем телефонных интервью. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.