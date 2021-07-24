Фактически требование МИД ФРГ и Меркель, чтобы Украина имплементировала «формулу Штайнмайера», означает, что Зеленского «ткнули носом» в невыполнение обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года. Об этом в своей колонке для делового издания «Капитал» ‒ официального партнера The Financial Times – написал политический эксперт Дмитрий Марунич.

«Казалось бы, что здесь такого? МИД ФРГ потребовал от Зеленского & Co имплементировать в законодательство Украины "формулу Штайнмайера". А 10 днями ранее то же самое потребовала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Почему же так переполошились Офис президента "и примкнувшие к нему" спикеры ртом?» ‒ задался вопросом эксперт.

Марунич напомнил, что Зеленский в декабре 2019 года прямым текстом обязался выполнять «формулу Штайнмайера», о чем свидетельствует коммюнике «нормандского саммита», которое до сих пор висит на сайте www.president.gov.ua.

При этом Марунич подчеркнул, что все инициативы по имплементации «формулы Штайнмайера» принадлежат Виктору Медведчуку и его соратникам.

«Просто, как писал Довлатов, "открывается широкая волнующая тема...". Потому что Зеленский на международном уровне оказался в неудобном положении. Дело в том, что в Верховной Раде с ноября 2019 года зарегистрирован законопроект об имплементации "формулы" в украинское законодательство. Вот только под этим законопроектом стоит подпись не Зеленского, а Медведчука. И кстати, это Медведчук приезжал в Бундестаг в рамках своего "Межпарламентского диалога во имя мира" и презентовал свой мирный план», ‒ напомнил эксперт.

При этом, отметил Марунич, автор мирного плана для Донбасса Медведчук находится под домашним арестом.

«Но при этом Порошенко, которому Зеленский обещал "Я ‒ ваш приговор", гуляет на свободе и в ус не дует. На Донбассе продолжаются боевые действия, как и при Порошенко. А Медведчук находится под домашним арестом. Причем за полгода никто так и не предъявил нам никаких доказательств. А суд просто переносит даты заседания, чтобы не дать опротестовать арест», ‒ констатировал эксперт.

По словам Марунича, фактически Меркель и МИД ФРГ «ткнули носом» Зеленского в то, что нужно выполнять обязательства, которые он взял на себя во время «нормандского саммита» в Париже.

«"Наши международные партнеры" денег не дали, по "Северному потоку ‒ 2" Байден, Меркель и Путин порешали без Зеленского, даже не заметив все эти вопли "ничего об Украине без Украины". Так еще и требуют выполнять обязательства и внедрять "формулу Штайнмайера". При этом главный человек, который должен быть союзником власти, если Зеленский действительно за мир, находится под домашним арестом. Причем Меркель лично знает этого человека, ведь в 2014 году именно она просила Порошенко включить Медведчука в Трехстороннюю контактную группу», ‒ аргументировал эксперт.

«Вот и переполошились в ОП, потому что по факту международные партнеры в лице ФРГ и лично Меркель ткнули Зеленского носом в то, что обещания надо выполнять. А пока что все признаки говорят о том, что после Порошенко к власти пришел "Порошенко № 2" и рассказывает нам байки, вместо того чтобы "просто перестать стрелять"», ‒ заключил политический эксперт Дмитрий Марунич.