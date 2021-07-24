За судебным процессом над лидером украинских оппозиционеров Виктором Медведчуком без преувеличения сейчас наблюдает весь мир. В официальном порядке и показательно поддержал нардепа и Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжун. Почему это важно?

Да потому, что пока "слуги" Зеленского только собираются "заходить в Китай" и налаживать двусторонние отношения, Медведчук уже давно там.

Сейчас для всех очевидно, что Офис Зеленского вынужден переносить судебные заседания по делу оппозиционера, потому что объективно нет законного повода продолжать домашний арест для него. И очень существенным здесь является факт того, что посол КНР написал письмо Виктору Медведчуку именно накануне судебного заседания.

Официальный представить КНР показательно отправил благодарственное письмо Медведчуку, пока нардеп находится под домашним арестом, чтобы выразить поддержку от своего государства. Между строк читаем, что Фань Сяньжун благодарит именно Медведчука за вклад в развитие двусторонних отношений между странами, а не официальный Киев и Зеленского в частности.

И в то время, пока Зеленский ездит в отпуск под прикрытием "рабочих встреч" никому неизвестных ассоциаций и сообществ, посол Китая выражает готовность именно вместе с Медведчуком продвигать межпартийные контакты и сотрудничество. Таким образом, Китай становится еще одной страной, которая пока что прозрачно намекает на то, с кем она готова вести переговоры на самом высоком уровне.

Конечно же, команде Зеленского, которая только и может, что заниматься узурпацией власти, не понять, что такое тактичная дипломатия. Сейчас они выбирают себе путь репрессий оппозиции и удушения независимых ветвей власти. Но во всем цивилизованном мире такие методы уже давно не работают. И единственный путь, который они сейчас себе прокладывают, точно не европейский.

И сдается мне, что от таких лояльных методов вразумления режима Зеленского мировые дипломаты скоро перейдут к более жестким. Тогда и посмотрим, над кем в Украине начнется новый судебный процесс.