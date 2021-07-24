также в разделеПолитика
Блогер: Официальный Китай признает авторитетность Медведчука на мировой арене, пока Зеленский пытается запугать его судами 13
Минкульт назвал причину санкций против Wildberries 13
Белый дом в ближайшие недели объявит посла США в Украине 11
Малюська: Рассмотрение жалобы России в ЕСПЧ займет годы 26
Медведчук объяснил, как украинская власть погубит государство 79
ЕСПЧ зарегистрировал иск России против Украины 31
Госдеп: Украину ознакомили с соглашением по «Северному потоку-2» до его подписания 19
ЦИК признала Швачко избранным народным депутатом 14
Итоги сессии: Только 15% законов принято голосами монобольшинства 12
В Польше объяснили слова экс-посла о «российском» Крыме 20
Королевская: Медведчук, его адвокаты и вся наша политическая команда докажет его правоту и его правду 64
Шуфрич: Ожидаем освобождения Виктора Медведчука 30 июля 18
Китай показательно унизил Украину Зеленского 190
Брюссель получил ноту Киева о консультациях по Северному потоку-2 14
Якубин: Медведчук предупреждал о необходимости вести переговоры по «Северному потоку-2» с Россией, но его никто не слушал 21
Медведчук: Заседание ВР при участии лишь 99 парламентариев неправомочно для принятия решений 28
Медведчук: Цена на газ для населения за два года выросла на 70% 35
Война на Донбассе: ФРГ призвала Россию быть более конструктивной, а Украину – принять «формулу Штайнмайера» 12

57,5% украинцев считают, что председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук - невиновен, и должен быть оправдан, и полностью восстановлен в своих правах. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного ГО "Институт социологии гражданского общества" в период с 15 по 19 июля 2021 года по заказу американской компании West Market Industrial LLC.

При этом 59,8% респондентов заявили, что внимательно следят за делом Виктора Медведчука в течение последних недель.

33,8% опрошенных считают, что решение суда о мере пресечения для оппозиционного политика в виде домашнего ареста - несправедливо, и мера пресечения тяжелее, чем степень обвинения. А 32,4% - уверены, что Медведчука должны были отпустить прямо из зала суда.

При этом 54,2% респондентов считают, что судебный процесс по делу Медведчука будет затянутым, без реального решения, а 33,7% - заявили, что суд закончится оправдательным приговором.

64,5% опрошенных уверены, что преследование Медведчука - это попытка власти отвлечь украинцев от реальных проблем. При этом 67,1% респондентов выразили уверенность, что преследование оппозиции приведет к росту рейтингов "Оппозиционной платформы - За жизнь".

ГО "Институт социологии гражданского общества" провел социологический опрос в период с 15 по 19 июля 2021 года по заказу американской компании West Market Industrial LLC.

Всего было опрошено 3000 респондентов. Метод опроса - телефонное интервью. Ошибка репрезентативности не превышает 2,8%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
3159 грн.
13
Теги