Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, его адвокаты и вся политическая команда ОПЗЖ докажет в суде его правоту и его правду. Об этом в интервью »Першому Незалежному» заявила народный депутат от этой же политсилы Наталья Королевская, комментируя репрессии власти против оппозиции и ее дальнейшие перспективы, сообщает 112 Украина.

«Не сомневаюсь, что на выборах наша политическая команда будет первой, единой, и сколько бы власть не пыталась провокациями нас расколоть, разъединить, у них это не получится. Я знаю, что и Виктор Медведчук, и его адвокаты, и вся наша политическая команда, которая постоянно присутствует на заседаниях суда, докажет его правоту и его правду. И мы вместе, одной командой сможем победить ради жизни и мира на нашей земле, - отметила политик.

При этом она добавила, что действия нынешней власти очень сложно спрогнозировать во всех сферах.

«Они проходят сегодня испытание «медными трубами», а людям, в первый раз попавшим во власть, состояние безнаказанности и вседозволенности помрачает рассудок. Сегодня мы видим это почти во всех сферах нашей жизни. Понять, как они видят возвращение мира в нашу страну, очень сложно, потому что все обещания, которые давались во время президентской и парламентской кампании, не выполняются», - сказала Королевская.