Посол Китайской Народной Республики (КНР) в Украине Фань Сяньжун написал письмо лидеру "Оппозиционной платформы — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку и поблагодарил его за содействие в развитии межпартийных контактов. Произошло это после демонстративных попыток Украины заигрывать с Пекином, шантажируя Запад "поворотом на Восток". В Киеве не учли маленького нюанса: Китай не заинтересован в стратегическом сотрудничестве с Украиной Зеленского.

Письмо Фаня Сяньжуна на своей странице в Facebook опубликовал народный депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Олег Волошин. В своем послании китайский посол благодарит Медведчука за поздравление Си Цзиньпина со столетним юбилеем Коммунистической партии Китая и за активное участие в ее саммите.

"Хочу отметить, что сотрудничество между политическими партиями динамично развивается и играет незаменимую роль в развитии двусторонних отношений между Китаем и Украиной. Уверен, что дальнейшее взаимодействие между партиями даст еще больше импульсов углублению наших дружественных отношений и принесет еще больше реальных результатов на благо наших государств и народов", — отмечает Сяньжун.

На первый взгляд, этой новости можно не придавать большого значения: посол Китая из вежливости благодарит Медведчука за теплые слова в адрес генерального секретаря КПК. Но в сегодняшних реалиях его послание приобретает особый смысл.

Виктор Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом.

Суд инкриминирует ему тяжкие преступления: государственную измену и покушение на хищение национальных ресурсов в "аннексированном" Крыму. Не дожидаясь вердикта, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в нарушение украинского законодательства ввел санкции против Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и связанных с ними компаний.

Лидера ОПЗЖ справедливо можно назвать главным идеологическим и политическим врагом президента Зеленского.

При этом в последнее время украинская власть активно заигрывает с Пекином.

Президент Украины тоже поздравил Си Цзиньпина со столетием КПК и пожелал китайскому народу еще больших свершений под руководством коммунистической партии. Забавно слышать это от лидера страны, где коммунистическая идеология приравнена к нацистской, а за ее пропаганду люди получают серьезные тюремные сроки.

Китайцы, впрочем, не брезгуют. Пресс-служба Офиса президента Украины сообщает, что Си и Зеленский договорились заключить соглашение о безвизе и сотрудничать в проекте "Большое строительство".

А за несколько дней до этого, как выяснилось, Киев и Пекин подписали соглашение о расширении сотрудничества в области строительства инфраструктуры. Китайцы взялись помогать Украине в развитии железнодорожного транзита, аэропортов, портов и так далее. Если все пойдет по плану, Зе-команда сможет получать льготные кредиты китайских банков.

В том же разговоре с генсеком КПК Зеленский выразил надежду на углубление китайско-украинского сотрудничества и заверил своего собеседника, что поддерживает принцип "одного Китая".

Тем самым президент Украины пошел против западного мейнстрима, который предписывает уважать право народов Гонконга, Тибета и Тайваня на самоопределение.

На этом команда Зеленского не остановилась. Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что принципы его политсилы совпадают с принципами КПК, поскольку девизом обеих партий является "служение народу". Другой провластный депутат Александр Корниенко восхитился вдохновляющим примером Китая, который за короткий срок поборол бедность и гарантировал почти всем жителям страны высокие социальные стандарты.

"Китая стало слишком много во внешней политике Украины", — бьет тревогу нардеп от "Европейской солидарности" и экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович. И с этим утверждением трудно поспорить.

Дошло до того, что спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович пригрозил Западу переориентацией на Китай.

Вероятно, в этом и заключается безумная идея Зеленского — найти во внешней политике противовес Соединенным Штатам и Европейскому Союзу, которые не оправдывают высоких ожиданий Киева.

Почему безумная?

Потому что едва ли Украина в состоянии вернуть суверенитет, от которого отказалась в пользу Запада семь лет назад.

Сегодня она сидит на игле западных кредитов и облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). У нее есть безвизовый режим, Соглашение об ассоциации и зона свободной торговли с ЕС. Есть, в конце концов, минские соглашения, по которым она имеет обязательства перед Францией и Германией.

В Украине создана мощнейшая сеть западного влияния (с 2014 года можно называть ее сетью контроля). Интересы американцев здесь отстаивают сотни и тысячи чиновников, антикоррупционных активистов, правозащитников, журналистов и так далее. Даже в Конституции закреплен курс на вступление в НАТО и ЕС.

Любителям пригрозить Западу украинско-китайской дружбой стоило бы учитывать, что колонии с метрополией не торгуются.

Последнее украинское правительство, которое могло торговаться, — это правительство Николая Азарова. Оно этим и занималось. Как ни странно, во времена президента Виктора Януковича у Киева были одинаково напряженные отношения и с Москвой, и с западными партнерами. Вороватые "регионалы" при всех своих недостатках все же имели элементарные представления о национальных интересах и выгоде для Украины.

Почему Зеленский полагает, что США и ЕС готовы отпустить Незалежную под крыло Коммунистической партии Китая? У них достаточно инструментов, чтобы этого не допустить.

Кроме того, "слуги народа" не учли еще одного интересного момента: сам Китай не заинтересован брать опеку над Украиной.

Во-первых, КНР вообще не свойственна политика создания каких-то военных или политических блоков. Во главе угла всегда стоит экономика.

Во-вторых, самостоятельная игра Пекина в Украине будет негативно восприниматься не только Западом, но и Россией. В-третьих, китайцам чужда украинская политическая система — коррумпированная, сложная, нестабильная. Система, которой не присуща преемственность.

Сам факт попытки геополитического "переобувания" Зеленского для Китая должен служить лишним доказательством того, что такую страну нельзя рассматривать в качестве надежного партнера.

Если у китайцев в Украине и есть фаворит, то это не Зеленский, а Медведчук.

Политик, которого всегда недолюбливала Америка, — главный геополитический конкурент КНР. Именно его депутаты создали в Верховной Раде межфракционное объединение "Один пояс — один путь" с целью содействия одноименной китайской инициативе. Именно его компании прозападные СМИ уличали в строительстве канатной дороги между Россией и Китаем через реку Амур. Именно его регулярно цитирует "Синьхуа" — официальное информационное агентство правительства КНР.

"ОПЗЖ — это абсолютно прокитайская партия, которая отвечает за лоббизм китайского бизнеса в Украине", — возмущался главный координатор грантовой организации FreeHongKongCentre Артур Харитонов.

В этом контексте стоит еще раз упомянуть Давида Арахамию. Недавно он похвастался, что читает книги Си Цзиньпина и восхищается его горизонтом планирования. В самом деле, китайцы привыкли мыслить категориями десятилетий и столетий.

Для них "слуги народа" — это временщики и мелкие аферисты.

Пару лет назад они вдруг вынырнули из ниоткуда, а еще через пару лет уйдут в никуда. С такими лучше просто не связываться.