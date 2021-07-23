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Украина сейчас оказалась в ситуации, когда вопрос по «Северному потоку – 2» решался между США, Германией и Россией, по сути, без участия Украины. И это полностью ответственность действующей власти, которая не посчитала нужным вести переговоры с Российской Федерацией по этому вопросу. Хотя еще председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук доказывал и показывал на собственном примере, что договариваться с РФ можно и нужно. Об этом в эфире телеканала «Перший незалежний» сказал политолог Алексей Якубин.

Эксперт отметил, что Украина своими руками переложила миссию переговоров с Кремлем на западных партнеров.

«У нас нет переговорной линии, связанной с Российской Федерацией по вопросу «Северного потока – 2». Украина, по сути, отдала Западу свою субъектность в этих вопросах. Мол, вы, пожалуйста, помогите нам и пообщайтесь сами с Россией», – отметил Якубин.

Политолог подчеркнул, что и председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, и сопредседатель политсилы Юрий Бойко неоднократно на собственном примере показывали, что с Россией можно и нужно вести переговоры.

«Но власть у нас этими вопросами не занималась, то есть, российским направлением. "Газпромом" власть не занималась. И теперь сложилась такая ситуация, когда два больших государства, США и Германия, решили, что если Украина не может справиться с этим вопросом самостоятельно, то Германия назначит спецпредставителя, который будет заниматься переговорным процессом по поводу контракта на следующие 10 лет», – констатировал Якубин, пояснив, что таким образом Украина сама ослабила свои позиции.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук давно и последовательно отстаивает идею создания трехстороннего газотранспортного консорциума Украина ‒ ЕС ‒ Россия. И эта идея особенно актуальна сейчас, когда Украина оказалась в очень непростой ситуации из-за завершения строительства «Северного потока‒2».

«Совместное заявление США и Германии по «Северному потоку ‒ 2» стало холодным душем для украинской власти и приговором ее недальновидной и русофобской политике. Этот абсолютный стратегический проигрыш Украины ‒ следствие непродуманного и даже дилетантского подхода официального Киева к построению международных экономических отношений», – заявил парламентарий.
ForUm

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