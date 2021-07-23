Внеочередное заседание Верховной Рады Украины, которое состоялось 20 июля 2021 года по требованию Президента Украины Владимира Зеленского и в котором приняли участие только 99 депутатов, не может быть правомочным для принятия решений. Такое заявление народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука обнародовано на официальном сайте политсилы.

На повестку дня были вынесены 10 проектов постановлений парламента об отмене результатов голосования ВР по заведомо неконституционным законам (в том числе скандальному закону о Высшем совете правосудия), которые, по мнению оппозиционера, направлены на подчинение и узурпацию судебной власти, передачу ее под внешнее управление в угоду международным кредиторам и приняты к тому же с грубейшим нарушением Регламента Верховной Рады Украины. Однако члены фракции «Слуга народа» не явились на заседание, голосовали лишь 99 народных избранников, присутствующих в зале, и поэтому результаты такого голосования нелегитимны.

«Президентская фракция фактически проигнорировала требования Президента, так как во внеочередном заседании приняли участие только 69 представителей фракции "Слуга народа" из 99 депутатов, присутствовавших на заседании. Несмотря на отсутствие на пленарном заседании необходимого для принятия решений в соответствии с требованиями Конституции Украины количества парламентариев, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук открыл внеочередное пленарное заседание и обеспечил неконституционное рассмотрение постановлений, ‒ отметил Медведчук. ‒ Пытаясь создать видимость легитимности заседания, председательствующий Руслан Стефанчук провел "ликбез" для присутствующих ‒ мол, нормы действующего Регламента не содержат требований о наличии кворума для проведения заседания».

Председатель Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» напомнил также, что накануне заседания парламента глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявили СМИ, что Верховной Раде не требуется собирать кворум в 226 депутатов на внеочередной сессии для процедуры отклонения проектов постановлений, блокирующих подписание законов о судебной реформе. И пообещали: несмотря на то, сколько депутатов соберется, голосование произойдет.

«Такие заявления не соответствуют действительности и являются попыткой ввести в заблуждение не только депутатов Верховной Рады, но и украинских граждан. Оправдать незаконные и антиконституционные действия депутатов от партии "Слуга народа"», ‒ уверен Медведчук.

В подтверждение этому политик опубликовал выдержки из решения Конституционного Суда Украины от 17 октября 2002 года, согласно которому «Верховная Рада Украины правомочна принимать законы и реализовывать другие конституционно определенные полномочия при условии присутствия на ее пленарных заседаниях на момент голосования не менее того количества народных депутатов Украины, которое согласно Конституции Украины необходимо для принятия соответствующего решения».

Проведение пленарного заседания Верховной Рады в нарушение требований Основного Закона и вопреки решению Конституционного Суда Украины Виктор Медведчук назвал вопиющим использованием парламента для осуществления узурпации власти. А должностные лица, обеспечившие проведение неправомочного заседания, по мнению парламентария, должны нести как политическую, так и уголовную ответственность, поскольку в их действиях есть признаки состава преступления, предусмотренного статьей 364 УК Украины (злоупотребление властью и служебным положением).

«Вследствие проведения неправомочного заседания Верховной Рады все четыре закона, в случае их подписания, Конституционный Суд Украины в соответствии со статьей 152 Основного Закона Украины может признать неконституционными в связи с нарушением установленной Конституцией Украины процедуры их рассмотрения и принятия», ‒ объяснил Виктор Медведчук.