За последние два года цена на газ для населения выросла на 70%. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, сообщает 112 Украина.

По его словам, падение ВВП продолжается уже второй год.

«И если сравнивать – я приведу такие цифры - если сравнивать два года правления новой власти под руководством Зеленского, то только один показатель я приведу, я их могу привести очень много: цены на газ для населения увеличились с мая 19 по июнь 21 на 70%. Вдумайтесь. Вы помните, что мы говорили и что вы писали по поводу тарифной политики господина Порошенко? Да, мы все были возмущены, и справедливо, потому что цены на газ не должны были быть теми, которые были. Сегодня эти цены выросли уже на 70%. Да, сегодня лето, сейчас лето, но придет осень и необходимо будет более интенсивно пользоваться такими услугами, тарифами, как газ, горячее водоснабжение, тепло и многое другое, и мы снова столкнемся, но уже более ужасающими проблемами жилищно-коммунальных тарифов», - указал он.