Главная проблема в Украине - это немедленное установления мира на всей территории Донбасса. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Проблема номер один – это установление мира. Взамен установления мира у нас продолжается насильственная украинизация. Конституционный суд подтвердил действие закона о статусе украинского языка, который по-другому и реально можно назвать как закон, направленный против русского языка, на дискриминацию русского языка", - сказал он.

Медведчук отметил, что "это все делает власть, не понимая то, что ее ждет, и какие будут последствия".

"Почему она это делает? Для того, чтобы отвлечь внимание от других проблем, которые она неспособна и не может решить. И вот это отвлечение внимания с помощью различных пиар-ходов. Вот здесь одно из звеньев вот этой цепи есть в том числе незаконное уголовное преследование меня и моего коллеги, а также незаконные уголовные преследования в отношении членов нашей партии, и вообще борьба с нашей партией Оппозиционная платформа – За жизнь. Это все делается ради одного – отвлечь внимание от тех насущных, реальных, объективных проблем, которые сложились в нашем обществе и в экономической, и в социальной сфере", - указал народный депутат.

Отметим, глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным и представителями самопровозглашенных "Л/ДНР".

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние четыре месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.