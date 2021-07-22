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Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук назвал свое дело политически мотивированным. Об этом он заявил перед заседанием Киевского апелляционного суда, который должен был сегодня рассмотреть апелляцию на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения нардепу до 7 сентября, сообщает 112 Украина.

«Все, что было до сегодня, было политически мотивированным. Я рассматриваю это не иначе как преследование, незаконное уголовное преследование, как результат действий узурпированной власти в нашей стране», - подчеркнул оппозиционный политик.

Вместе с тем он добавил: «Знаете, я вам хочу сказать, что то, что сделало следствие (я уже упоминал дату, которая зарегистрировала производство начиная с 11 марта текущего года), означает то, что у них нет сегодня не то чтобы предъявлять мне какие-то обвинения и инкриминировать тяжкие преступления, а вообще оснований говорить на эту тему. Вот оценка того, что было сделано до сегодня».

Также Медведчук рассказал, чего он ждет от сегодняшнего заседания суда.

«Поживем - увидим. А ожидаю всегда справедливости. Но борьба в любом случае будет продолжена», - отметил парламентарий.

Ранее стало известно, что Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции, которую подали адвокаты председателя политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука об отмене продления домашнего ареста на 30 июля в 10:30.

 
ForUm

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