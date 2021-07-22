Зеленский уже сдал внешнему управлению исполнительную и законодательную ветви власти в Украине, а сейчас пришел черед судебной. Офис президента буквально растаптывает Конституцию и законодательство в попытках подчинить судейский корпус. Об этом сегодня говорил и глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, который сам столкнулся с ручным управлением судами – под давлением ОП Печерский райсуд продлил домашний арест политику, хотя адвокаты разгромили аргументы прокуроров.

«Команда при власти, которой руководит господин Зеленский, взяла путь и курс на уничтожение одной из ветвей власти — судебной ветви власти… Власть опускается ниже плинтуса в давлении на суд, в давлении на судебную ветвь власти, для того, чтобы полностью подчинить ее внешнему управлению», — заявил Медведчук.

С этим трудно не согласиться, если проанализировать цепочку последних событий.

Сначала Офис Зеленского решает распустить Конституционный суд, потому что тот отказывается выполнять преступные указания ОП. Для этого в Раду вносится абсолютно неконституционный законопроект, который в итоге, под давлением Венецианской комиссии и других международных организаций отзывается. Затем команда Зеленского вносит законопроект о роспуске Киевского административного окружного суда. Потому что не устраивает он президента. Но это еще цветочки, потому что дальше Зеленский незаконными указами прекращает полномочия членов Конституционного суда. И когда Верховный суд несколько дней тому назад признал незаконным указ президента Зеленского и обосновал эту незаконность противоречием Конституции и действующему законодательству, то на Верховный суд ОП натравил ГБР – открыто уголовное дело, на судей оказывается давление.

Действительно, если Верховный суд признает указы Зеленского незаконными, президент должен понести ответственность. А потому из ОП дана прямая команда включить все репрессивные инструменты по правосудию.

Хотя статья 376 Уголовного кодекса Украины гласит о лишении свободы до трех лет за вмешательство в деятельность суда, Зеленский осуществляет отчаянные попытки сломать правовые основы украинского государства.

Президент пошел на полное уничтожение судебной власти и на узурпацию государственной власти. И что важно, сдает судебную систему во внешнее управление.

Рада под давлением коллективного Запада приняла законопроект №5068, предусматривающий создание Совета этики по профессиональной оценке и добропорядочности членов Высшего совета правосудия. В его состав войдут три иностранца, которые будут решать, подходит ли кандидат на должность члена ВСП или же его стоит забраковать.

Затем были приняты изменения в закон «О судоустройстве и статусе судей» с поправками президента. Теперь по новым правилам будет сформирована Высшая квалификационная комиссия судей. В конкурсную комиссию, которая будет выбирать членов ВККС, внедрят лиц, предложенных международными организациями. Это прямое посягательство на суверенитет и независимость Украины.

Скоро судей в Украине будут выбирать люди, поставленные Западом. И этот коллективный Запад подчинит и третью ветвь власти в Украине. Полное внешнее управление не за горами. К этому Украину привел Зеленский и его команда.

Ярослав Шевчук

112 Украина

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