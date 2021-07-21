Корпоративное управление и судебная система реформируются специально под людей Зеленского и Ахметова, даже несмотря на возмущение Запада.

На сегодняшний день Владимиру Зеленскому удалось зайти по пути концентрации власти в своих руках так далеко, как не заходил ни один президент Украины.

Посудите сами: он уже отодвинул от определяющего влияния на внутреннюю политику три из пяти групп, приведших его к власти ("соросята", "коломойцы", "аваковцы"). Кроме того, ему удалось почти полностью аннигиллировать те немногие оппозиционные силы, которые ещё были в стране, подвергнув их функционеров уголовному преследованию, внесудебным санкциям, и запретив вещание их СМИ. Речь идет, прежде всего, о Медведчуке, который находится под домашним арестом и закрытии трех его телеканалов: Ньюсван, ЗИК и 112-Украина.

Также Зеленский изобрёл механизм ручного управления страной при помощи СНБО, полностью подчинил себе Конституционный суд, готовится создать личную армию, подчинённую его ставленникам-губернаторам (по закону о "национальном сопротивлении"). Даже до недавнего времени оппозиционные "акулы пера" потихоньку начинают воспроизводить нарративы ОП, купившись то ли на подкуп, то ли на шантаж.

Корпоративное управление и судебная система реформируются специально под людей Зеленского и Ахметова, даже несмотря на возмущение Запада.

Вот и получается, что за милой улыбкой задорного юмориста скрываются наклонности тирана. Причём, самое неприятное в этой ситуации - то, что эти наклонности совмещены с абсолютно мещанским сознанием. Для граждан Украины это значит только одно: будут грабить. Долго и до последней копейки.