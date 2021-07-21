Одна из киевских пиар-компаний опубликовала рейтинг медиапопулярности украинских политиков за первый месяц лета. Сразу скажем, что это всего лишь показатель количества упоминаний в СМИ, включая как позитивные, так и негативные. Поэтому он не имеет прямого отношения к рейтингам популярности среди избирателей. То есть, в топ этого списка попали те политики, чьи имена и лица чаще всего появляются в отечественных печатных СМИ, на радио и телеканалах. В какой-то мере эту информацию можно назвать чисто «технической», однако она позволяет сделать немало интересных выводов.

То, что из месяца в месяц этот список возглавляет Владимир Зеленский, совершенно не удивляет - ведь он президент, ежедневно появляющийся во всех СМИ! Поэтому можно даже сказать, что это рейтинг медиапопулярности не самого Зеленского, а той должности, которую он занимает. В то же время стоит согласиться и с тем, что президент Зеленский усердно и регулярно выдает медиаповоды, даже когда не происходит ничего заслуживающего внимания. Например, появляется в очередном видеоролике-обращении или делает громкое заявление, пусть и совершенно бессмысленное. Такое впечатление, что он сосредоточенно работает над собственным SEO!

Возможно, это не только впечатление. Ведь тот же запрет оппозиционных телеканалов тоже выглядит не разовой акцией команда Зеленского, а частью последовательной политики. Вот уже восьмой год сменяющие друг друга режимы ведут ожесточенную борьбу за контроль над информационно-медийным пространством Украины. И они не только зачищают его от оппозиционных СМИ и перекрывают украинцам доступ к «вражеским голосам». Одновременно они пытаются формировать информационную политику подконтрольных и лояльных медиа-ресурсов, диктовать, о чем и о ком говорить »нежелательно». И если у Зеленского действительно увлеклись SEO-оптимизацией, то в их интересах сделать так, чтобы оппозиционные политики просто исчезли со страниц и экранов СМИ, чтобы там остались только лица «зеленого политбюро».

Но пока что Банковой это не удается. Так, если мы просмотрим рейтинги медиапопулярности за последний год, отсеяв топ-чиновников, «слуг народа» и столичного градоначальника Кличко, то увидим, что в топ рейтинга медиапопулярности вместе с Зеленским доминируют еще два политика - Петр Порошенко и Виктор Медведчук. И тут есть интересный нюанс!

Петр Порошенко (2-е место) является владельцем собственной медиаимперии, плюс активно продвигает себя в других СМИ, поэтому сам регулярно напоминает о себе украинцам. При этом Порошенко и его журналисты ещё и основной источник критики Зеленского справа, с позиций «истинных патриотов и проевропейцев».

Но Банковая ничего с этим поделать не может. Во-первых, »зеленая» власть сразу же провалила антикоррупционную компанию против Порошенко, и уже не может бить по нему с этой стороны. Во-вторых, Банковая стала заложником собственной «ура-патриотической» политики и теперь может лишь соревноваться с Порошенко в том, кто из них неистовее ненавидит Россию. Петр Алексеевич, по сути, для неё не оппозиционер, а политический конкурент! И если телеканалы ОПЗЖ «зеленые» закрыли под предлогом «пророссийской пропаганды», то подходящего предлога для закрытия порошенковских СМИ у них нет.

Виктор Медведчук (3-е место), будучи в реальной политической оппозиции к власти, находится совсем в другой ситуации. Обвиняя Медведчука в том, что он кум Путина и «агент Кремля», власть лишь устраивает спектакль для его противников. Но этими обвинениями она не может настроить против Медведчука его сторонников, не может снизить его рейтинг. Зато оппозиционные СМИ постоянно снижали рейтинги власти и президента! Поэтому Зеленский всё время проигрывал честный прямой политический бой против ОПЗЖ и Медведчука – в итоге, решив действовать нечестно и закрыть оппозиционные СМИ.

Но оказалось, что мало просто закрыть рот оппозиционным СМИ. Несмотря на то, что 112 Украина, NewsOne и ZIK скоро полгода как закрыты, Медведчук остается в тройке самых популярных украинских топ-политиков в медиа. Причем, так вышло, что после закрытия оппозиционных телеканалов, «раскрутку» Медведчука продолжили провластные СМИ. Как? Это происходит каждый раз, когда они пытаются внушать украинцам, что Минские договоренности нужно пересмотреть, что продажа земли и очередное повышение тарифов якобы приближает нас к Европе - и упоминают, что ОПЗЖ и Медведчук выступают против этих «важных реформ» и «национальных интересов». Но ведь против них выступает и большинство украинцев: продажу земли не одобряют 64%, за мир на Донбассе даже ценой компромиссов почти 73%, а январские протесты против повышения тарифов поддержали 89%.

Что до остальных участников топ-10 рейтинга медиапопулярности, то, собственно, политиков там лишь половина. Например, Виталий Кличко (5-е место), так же как и президент Зеленский, уже давно появляется в СМИ в основном как топ-чиновник, как мэр столицы. Что касается премьера Шмыгаля (№8) то он вообще никогда не был политиком, как и Андрей Ермак (№11). Они упоминаются лишь в контексте освещения работы правительства и Офиса президента. Исключение составляет только спикер Дмитрий Разумков (№7), которого еще с прошлого года прочат в качестве возможной замены Зеленскому во главе проекта «Слуга народа».

В этом рейтинге всегда присутствуют министры, ежемесячно перемещающиеся с места на место. Из чего тоже можно сделать интересные и важные выводы. Например, с осени 2020-го и вплоть до своего увольнения весной 2021-го самым упоминаемым в СМИ министром был глава Минздрава Максим Степанов. И это логично объяснялось огромным вниманием к теме пандемии. Но когда схлынула третья волна и украинцы стали относится к «ковиду» менее озабочено, то уволенный Степанов вообще исчез из этого рейтинга, а новый министр здравоохранения Виктор Ляшко добрался только до 6-го места.

Сейчас самым упоминаемым министром стал глава МИД Дмитрий Кулеба (№4). Но вовсе не из-за каких-то важных для страны продвижений на внешнеполитическом направлении, нет! Как раз внешнюю политику нынешняя власть просто провалила! А украинские дипломаты, вместе с президентом, регулярно делают свои громкие заявления, которые хоть и адресованы для Запада, но предназначены для ушей украинцев. Смысл этих заявлений сводится к лозунгу «Запад должен нам помочь». То есть, это обычное сотрясание воздуха.

Эдуард Долгачев, журналист

112 Украина

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