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Более половины украинцев уверены в невиновности народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, а также в том, что судебный процесс по делу парламентария специально затягивается. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ГО «Киевский институт социологии гражданского общества» с 15 до 19 июля 2021 года.

Согласно социологическому исследованию, украинцы проявляют достаточно высокий интерес к делу по обвинению лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука в государственной измене. В частности, почти 60% регулярно следят за развитием событий.

При этом 57,5% украинцев поддерживают мнение о том, что Медведчук невиновен, должен быть оправдан и восстановлен во всех правах.

Кроме того, большая часть опрошенных (65,5%) назвали суд по делу Медведчука попыткой властей отвлечь внимание от реальных проблем.

Кроме того, 33,8% украинцев считают несправедливой меру пресечения для Медведчука в виде круглосуточного домашнего ареста и его продление, а 32,4% опрошенных убеждены, что Медведчука должны были отпустить из зала суда.

В то же время, 33,7% респондентов высказали мнение, что суд завершится оправдательным приговором в отношении Виктора Медведчука, и только 4,8% считают, что лидер оппозиции получит реальный или условный срок заключения.

Почти 70% опрошенных считают, что вручение Медведчуку подозрения, а также выбор и продление для него меры пресечения приведут к увеличению рейтинга политика и партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», и чуть более 10% высказались в пользу того, что эти события улучшат рейтинг Президента Владимира Зеленского и политсилы «Слуга народа».

Социологическое исследование проводилось ГО «Киевский институт социологии гражданского общества» по заказу американской компании West Market Industrial LLC (США). Опрошено 3000 респондентов методом CATI (Computer-assisted telephone interview – телефонные интервью с использованием компьютера). Были опрошены жители Украины от 18 лет, кроме временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Погрешность не превышает 2,8%.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Адвокаты политика подали жалобу на данное решение. Они подготовили доказательства, опровергающие обвинения прокуратуры в адрес оппозиционного политика и доказывающие незаконность применения к нему домашнего ареста. Сторона защиты полностью готова к процессу обжалования меры пресечения в отношении своего подзащитного. Об этом сам Виктор Медведчук заявил у здания Киевского апелляционного суда, где должно было состояться рассмотрение апелляционной жалобы на решение Печерского районного суда города Киева, отправившего народного депутата под круглосуточный домашний арест. Но рассмотрение апелляции было перенесено, из-за того, что коллегия судей получила материалы дела только в день заседания и не успела ознакомиться ними.
ForUm

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