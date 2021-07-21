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Польское государственное информагентство PAP посвятило статью политическому преследованию в Украине народного депутата, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Материал был перепечатан ведущими СМИ страны. Так популярный экономический портал WNP.pl напоминает, что репрессии против лидера украинской оппозиции, выступающего за диалог с Россией, начались еще в феврале этого года.

«В феврале политик попал под санкции СНБО Украины. Санкции были также применены к компаниям, управляющим тремя телеканалами: «112 Украина», ZIK и NewsOne», – пишет польский ресурс.

А уже в мае, сообщает WNP, украинские власти обвинили парламентария в государственной измене.

«Медведчук, один из лидеров фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь», с мая находится под домашним арестом. Суд заставил его носить электронный браслет», – говорится в публикации.

На данный момент дело по обвинению Медведчука всячески затягивается. А мера пресечения политику в виде круглосуточного домашнего ареста, пишет польский экономический портал, была продлена на два месяца.

«В пятницу (8 июля. – Ред.) суд Киева продлил домашний арест депутату Виктору Медведчуку, подозреваемому в государственной измене, до 7 сентября», – констатирует интернет-издание.
ForUm

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