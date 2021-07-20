Несмотря на санкции ЕС о запрете европейским компаниям экспортировать свои товары в оккупированный Россией Крым, фильтрационное оборудование немецкого бренда Inge GmbH установили на двух крымских электростанциях – Таврической и Балаклавской. Для этого была привлечена литовская фирма, владелица которой имеет тесные связи с верхушкой российской государственной нефтегазовой компании «Роснефть» и - через ряд компаний - с депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Об этом говорится в совместном расследовании Литовского общественного вещателя (LRT), проекту Scanner и украинской службы Радио Свобода, сообщает программа «Схемы».

Литовские журналисты обратили внимание на видеоролик российской компании «Воронеж-Аква» - одного из подрядчиков строительства двух крымских электростанций, который отвечал за очистку воды. На видео с этих ТЭС видно, какие именно здесь установлены фильтрационные установки.

Эти же установки с фиолетовой маркировкой расследователи отметили также на другом видео – местного телеканала «Вести Севастополь».

Установки с такой же маркировкой есть и на видео телеканала «Вести Севастополь»

Журналисты выяснили, что производитель фильтрационного оборудования крымских ТЭС – это немецкий бренд Inge GmbH.

Данные из базы импортно-экспортных операций ImportGenius подтверждают, что российская компания «Воронеж-Аква» импортировала из Литвы именно немецкие фильтрационные мембраны бренда Inge GmbH. Их продавцом со стороны Литвы выступила фирма Run Engineering, зарегистрированная в Каунасе – свободной экономической зоне, где бизнес может получить льготы или сэкономить на налогах.

17 декабря 2018 товар доставлен в Россию (город Воронеж).

В тот же день в Run Engineering была отозвана лицензия на экспорт таких товаров из-за подозрений литовских правоохранительных органов в том, что оборудование компании могло попасть в оккупированный Крым. Основанием для этого стал случай, когда Run Engineering ранее отметила в таможенных документах, что это оборудование двойного назначения, для экспорта которого и нужна лицензия, которую выдает литовская власть - говорится в расследовании. Впрочем, и после отзыва лицензии, в соответствии с экспортными данными, Run Engineering продолжила экспортировать фильтрационное оборудование в России (официальный пункт назначения – город Воронеж).

В комментарии представители литовской таможни отметили, что не каждый товар проходит проверку, и добавили – если продукция уже однажды ее прошла и неуспешно, то в теории экспортировать ее со следующих попыток уже не удастся.

Директор Run Engineering Повилас Медекша заявил, что его компания оборудование компании Inge GmbH в Крым не поставляла: «Мы экспортировали оборудование, а не мембраны, требующие лицензии. Это как экспортировать автомобиль, но не двигатель. Мы их поставляем, предприятие покупает их самостоятельно. Это могут быть немецкие, голландские, японские, китайские производители».

«Впрочем, данные российской таможни свидетельствуют, что в тот день, когда Run Engineering лишили лицензии, из Литвы в компанию «Воронеж-Аква» поступили именно немецкие мембраны», - подчеркивают журналисты.

Немецкая компания Inge GmbH, чье оборудование попало в Крым, зарегистрирована в городе Грайфенберг, где имеет свое производство. Владелец этого бизнеса – американская корпорация DuPont.

В компании DuPont по просьбе журналистов Deutsche Welle, которые тоже присоединились к расследованию, отметили следующее: «Сотрудничая с клиентом Run Engineering, компания Inge GmbH никогда не имела никаких сведений и даже никаких признаков того, что продукция, которая поставляется этому заказчику, будет использоваться не по указанному заказчиком назначению», - заявили в компании.

На вопрос, примут они какие-то меры из-за поставок оборудования в Крым, в DuPont не ответили.

Журналисты обратились к представителям Еврокомиссии, который координирует совместный подход стран ЕС в вопросе санкций, и ждут ответа.

Отдельно расследователи установили, что владелица литовского поставщика Run Engineering Марина Кармишева имеет тесные связи с российским нефтяным гигантом «Роснефть». А также через ряд компаний – с народным депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Таврическую и Балаклавскую ТЭС в Крыму в 2019 году торжественно открыл президент России Владимир Путин. Их решили построить в Крыму после того как Украина остановила поставки электроэнергии на оккупированные территории.

В 2017 году случился скандал: стало известно о поставке четырех газовых турбин Siemens для строящихся в Севастополе и Симферополе ТЭС. В Siemens заявили, что турбины доставили в Крым без ведома и против пожеланий компании. После этого немецкий концерн прекратил поставки оборудования российским компаниям, подконтрольным Кремлю, а Евросоюз расширил санкции в отношении России.